Θέουτα: 2.100 οι ανήλικοι μετανάστες στον ισπανικό θύλακα – Εκτός ελέγχου η κατάσταση από συμπλοκές με μαχαίρια

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, καθώς ο αριθμός των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, την ώρα που οι συμπλοκές με όπλα, οι εμπρησμοί και οι επιθέσεις κατά των στρατιωτικών δυνάμεων συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

«Αδύνατον να το διαχειριστεί η Θέουτα»

Η υπουργός Νεολαίας και Παιδικής Ηλικίας της Ισπανίας, Σίρα Ρέγο, δήλωσε το Σάββατο ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγγεγραμμένοι στο σύστημα υποδοχής της Θέουτα 2.100 ανήλικοι μετανάστες.

Από το συνολικό αυτό αριθμό, η υπουργός διευκρίνισε ότι τα 700 είναι κορίτσια, «πολλά εξ αυτών πολύ μικρής ηλικίας», ενώ απαίτησε «πολιτική υπευθυνότητα» από τις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας ώστε να αναλάβουν τη μεταφορά των ανηλίκων στην ηπειρωτική χώρα.

Σε δηλώσεις της προς τα μέσα ενημέρωσης στην Κόρδοβα, πριν από τη συμμετοχή της σε συνεδρίαση της Επαρχιακής Συντονιστικής Επιτροπής της IU, η Ρέγο υπογράμμισε: «Είναι αδύνατον για μια τόσο μικρή περιοχή όπως η Θέουτα να αναλάβει εξ ολοκλήρου ένα γεγονός τέτοιας κλίμακας».

Όπως επισήμανε, η κεντρική κυβέρνηση ενεργεί «στο κομμάτι που της αναλογεί», αλλά υπενθύμισε ότι η κηδεμονία των εγκαταλελειμμένων ανηλίκων ανήκει βάσει νόμου στις αυτόνομες κοινότητες, οι οποίες πρέπει να εμπλακούν για να «αποσυμφορηθεί η κατάσταση».

Η Ρέγο εξήγησε ότι «υπάρχουν ακόμη παιδιά που πρέπει να ταυτοποιηθούν και να ενταχθούν στο σύστημα υποδοχής» και ότι, εφόσον τα παιδιά μπορούν να παραπέμπονται στην ηπειρωτική χώρα, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει «πολύ ταχύτερα».

Για τον σκοπό αυτό, έχει αποσταλεί στη Θέουτα μια διεπιστημονική μονάδα εξειδικευμένη στην παιδική ηλικία, υπεύθυνη για τις ταυτοποιήσεις και τις συνεντεύξεις, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, οι οποίες ωστόσο πρέπει να διεξάγονται «εξατομικευμένα», όπως «απαιτεί το νομικό πλαίσιο».

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των φακέλων για τους ανηλίκους που «έχουν εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψουν στις οικογένειές τους» στο Μαρόκο, μια διαδικασία επανένωσης που απαιτεί συγκεκριμένα «νομικά χρονικά περιθώρια».

Οι φάκελοι αυτοί θα σταλούν «επειγόντως σε λίγες ημέρες στο Μαρόκο» για να «επαληθευτεί ότι υπάρχει οικογενειακή δομή» που μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα τους.

«Από τη δική μας πλευρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, μόλις επαληθευτεί η κατάσταση, η έγκριση δίνεται αυτόματα. Επιπλέον, στην περίπτωση παιδιών που προέρχονται από χώρες όπου η επικοινωνία είναι πιο άμεση ή υπάρχει ανταπόκριση από τη χώρα προέλευσής τους, η οικογενειακή επανένωση είναι πολύ πιο ευέλικτη και άμεση», εξήγησε η υπουργός.

Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι από τις 30 Ιουλίου έχει σταλεί στο Μαρόκο «σημαντικός αριθμός» φακέλων επιστροφής για οικογενειακή επανένωση, οι οποίοι «δεν έχουν λάβει καμία απάντηση».

Η Ρέγο εστίασε επίσης στο γεγονός ότι, σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, πρόκειται για «παιδιά που φεύγουν για να γλιτώσουν από πολύ σκληρές καταστάσεις» και δεν διαθέτουν οικογενειακή υποστήριξη.

«Δεν υπάρχουν γονείς, δεν υπάρχει οικογένεια. Προέρχονται από τον δρόμο. Αυτό είναι ένα γεγονός που μου αρέσει να υπενθυμίζω από καιρό σε καιρό».

Επιπλέον, επανέλαβε ότι ορισμένες περιπτώσεις αφορούν κορίτσια τα οποία «διαφεύγουν από τη σεξουαλική βία ή τους καταναγκαστικούς γάμους», σενάρια που χαρακτήρισε «πολύ ακραία» και τα οποία υποχρεώνουν τους θεσμούς να είναι «προσεκτικοί και να παρέχουν εγγυήσεις» καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προστασίας.

Φωτιές και άγριες συμπλοκές

Στο μεταξύ, αρκετές ομάδες μεταναστών επέστρεψαν τις τελευταίες ώρες στον καταυλισμό της Βιομηχανικής Ζώνης Ελ Ταραχάλ, όπου παραμένουν χιλιάδες άτομα που εισήλθαν παράνομα στη Θέουτα στις 30 και 31 Ιουλίου, σε συνέχεια της σοβαρής πυρκαγιάς που κατέστρεψε 42 πρόχειρες κατασκευές.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι μετανάστες επέστρεψαν στο σημείο για να συνεχίσουν τη διαμονή τους, αφού διαπιστώθηκε ότι η φωτιά, παρά την έντασή της, δεν επηρέασε κανένα από τα κτίρια της περιοχής.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα El País, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η φωτιά ήταν ατύχημα, το οποίο προκλήθηκε από καβγά μεταξύ δύο μεταναστών μέσα σε μία από τις παράγκες.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έπεσαν στο έδαφος κεριά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν ταχύτατα λόγω της παρουσίας παρακείμενων ελαστικών που παρήγαγαν πυκνό καπνό, προκαλώντας την άμεση εκκένωση της περιοχής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή, σε έναν από τους καταυλισμούς που βρίσκονται στις βιομηχανικές αποθήκες της περιοχής, με τους περιοίκους να ειδοποιούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, η κατάσταση στον καταυλισμό παραμένει εκτός ελέγχου.

Πηγές της Αστυνομίας ανέφεραν στο El Espanol ότι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε συμπλοκές στους καταυλισμούς νωρίς το πρωί της Σαββάτου, με δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Και οι δύο φέρουν τραύματα από μεγάλα μαχαίρια και χρειάστηκε να υποβληθούν σε κατεπείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις.

«Γίνονται καβγάδες μεταξύ τους όλες τις ώρες», ανέφερεη η αστυνομική πηγή, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα είναι πως «χρησιμοποιούν πάντα ό,τι βρουν μπροστά τους».

Στην πραγματικότητα, η ένταση κλιμακώνεται σταδιακά σε περιοχές όπως οι αποθήκες του βιομηχανικού πάρκου Ελ Ταραχάλ, όπου η Εθνική Αστυνομία και ο στρατός αναγκάζονται να παρεμβαίνουν συνεχώς σε επεισόδια και συμπλοκές που αποτελούν πλέον καθημερινό, νυχτερινό φαινόμενο.

Προφυλακίστηκαν μετανάστες για επιθέσεις σε στρατιώτες

Την ίδια ώρα, δικαστήριο της Θέουτα διέταξε την προφυλάκιση δύο Μαροκινών μεταναστών —οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη από τις 30-31 Ιουλίου— για επιθέσεις εναντίον δύο στρατιωτικών: ενός μέλους της Λεγεώνας (Legión) και ενός της ειδικής μονάδας Regulares του ισπανικού στρατού.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη φυλακή μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, καθώς αρνήθηκαν να αποδεχθούν τις κατηγορίες — μια αποδοχή που θα οδηγούσε σε απευθείας εντολή απέλασης και ποινές φυλάκισης άνω των τεσσάρων ετών, σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επικαλείται το El Espanol.

Ο άνδρας με τα αρχικά A.E.O. φυλακίστηκε για την κατηγορία της επίθεσης και πρόκλησης σωματικών βλαβών, καθώς το βράδυ της περασμένης Κυριακής τράπηκε σε φυγή στην λεωφόρο Virgen de África όταν στρατιωτική περίπολος του ζήτησε να σταματήσει για ταυτοποίηση.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, επιτέθηκε στο στέλεχος της μονάδας Regulares, προκαλώντας του εξάρθρωση ώμου και τραυματισμό στον αγκώνα.

Ο εισαγγελέας ζητεί ποινή φυλάκισης έξι ετών —τρία χρόνια για καθένα από τα αδικήματα που του αποδίδονται— καθώς και την καταβολή αποζημίωσης ύψους 4.587 ευρώ για τις σωματικές βλάβες που προκάλεσε στον στρατιώτη.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, προφυλακίστηκε ένας ακόμη Μαροκινός, γνωστός με τα αρχικά A.A.T., ο οποίος βρισκόταν στις αποθήκες του Ελ Ταραχάλ όταν, κατά την προσέγγισή του από Λεγεωνάριους, επιτέθηκε σε δύο από αυτούς κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού.