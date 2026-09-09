Μερτς κατά AfD: «Η επαναμετανάστευση που προτείνει ισοδυναμεί με εθνοκάθαρση»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σφοδρή επίθεση κατά της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) εξαπέλυσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από το βήμα της Bundestag, κατηγορώντας το ακροδεξιό κόμμα ότι στηρίζει τη Ρωσία εις βάρος των γερμανικών συμφερόντων και ότι προωθεί μεταναστευτικές πολιτικές που, όπως είπε, ισοδυναμούν με «εθνοκάθαρση».

Η παρέμβαση του Γερμανού καγκελάριου έρχεται λίγες ημέρες μετά τη βαριά εκλογική ήττα του κόμματός του στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το AfD πέτυχε σαρωτική νίκη με βασικό άξονα της προεκλογικής του εκστρατείας τη σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό.

Ο Μερτς χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, αναφερόμενος ειδικά στην έννοια της «επαναμετανάστευσης», την οποία υποστηρίζουν στελέχη του AfD.

«Δεν είναι τίποτε άλλο παρά συνώνυμο της εθνοκάθαρσης»

«Άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο εργάζονται επίσης στα τεχνικά επαγγέλματα», δήλωσε ο Μερτς ενώπιον του γερμανικού Κοινοβουλίου.

Και συνέχισε: «Αν αυτό που προτείνεται εδώ, δηλαδή η “επαναμετανάστευση”, γινόταν πραγματικότητα, δεν θα ήταν τίποτε άλλο παρά συνώνυμο της εθνοκάθαρσης με βάση την καταγωγή και το χρώμα του δέρματος».

Ο καγκελάριος κατηγόρησε επίσης το AfD ότι στηρίζει τη Ρωσία σε βάρος των συμφερόντων της ίδιας της Γερμανίας, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την πολιτική αντιπαράθεση μετά το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών.

Η βαριά ήττα στη Σαξονία-Άνχαλτ

Η επίθεση του Μερτς πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της εκλογικής αναμέτρησης στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το AfD σημείωσε μεγάλη άνοδο και επικράτησε, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς στο γερμανικό πολιτικό σύστημα.

Το αποτέλεσμα αποτέλεσε ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα για τον Μερτς και το κόμμα του, καθώς το AfD κατάφερε να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια γύρω από το μεταναστευτικό και άλλα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα σε μεγάλη εκλογική δύναμη.

Το AfD απορρίπτει τις κατηγορίες περί εξτρεμισμού

Το AfD δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του καγκελάριου.

Στο παρελθόν, ωστόσο, το κόμμα έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες περί εξτρεμισμού, χαρακτηρίζοντάς τες κινδυνολογία και προσβολή προς τους ψηφοφόρους του.

Η νέα σύγκρουση δείχνει ότι, μετά τη νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, η αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό, τη σχέση με τη Ρωσία και τα όρια της πολιτικής ρητορικής στη Γερμανία μπαίνει σε ακόμη πιο οξεία φάση.