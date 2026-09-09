Γιάννης Κότσιρας: «7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Ο Γιάννης Κότσιρας τίμησε τη μνήμη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, επτά χρόνια μετά τον θάνατό του, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας κοινή φωτογραφία και εκφράζοντας το κενό που άφησε η απουσία του αγαπημένου του φίλου. Η ανάρτηση προκάλεσε συγκίνηση, ενώ το άρθρο υπενθυμίζει την αιφνίδια απώλεια του σπουδαίου τραγουδοποιού στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 63 ετών, από καρδιακή προσβολή.

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Γιάννης Κότσιρας - Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επτά χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που πέθανε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Γιάννης Κότσιρας τίμησε τη μνήμη του με μια συγκινητική ανάρτηση.
  • Ο Γιάννης Κότσιρας δημοσίευσε στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, γράφοντας «7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου».
  • Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή αιφνίδια στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 63 ετών, από καρδιακή προσβολή.

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Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τετάρτη (9/9) από την ημέρα που πέθανε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Γιάννης Κότσιρας τίμησε τη μνήμη του με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

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Ο γνωστός ερμηνευτής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, επαναφέροντας στη μνήμη μια στιγμή από τη φιλία και τη συνεργασία τους.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο Γιάννης Κότσιρας εξέφρασε με λίγες λέξεις το κενό που εξακολουθεί να αφήνει η απουσία του αγαπημένου του φίλου.

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«Αχ! Φιλαράκι μου. 7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου. Έτσι κι αλλιώς, σε έχω πάντα και παντού μαζί μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του τραγουδιστή προκάλεσε συγκίνηση, με πολλούς διαδικτυακούς φίλους του να αφήνουν μηνύματα στη μνήμη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Η φωτογραφία των δύο καλλιτεχνών, μαζί με τα λιτά αλλά ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια του Κότσιρα, αποτυπώνει τον δεσμό που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους μέσα από τη μουσική και τη μακρόχρονη προσωπική τους σχέση.

Η ξαφνική απώλεια του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 63 ετών. Ο θάνατός του ήταν αιφνίδιος και προκάλεσε σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που είχε αγαπήσει τη μουσική και τα τραγούδια του.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στον Βόλο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τις πρώτες πρωινές ώρες, όμως οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν δεν είχαν αποτέλεσμα.
Η είδηση του θανάτου του είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένειά του, στους φίλους, στους συνεργάτες του και σε ολόκληρο τον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο.

 

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