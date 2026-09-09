Επίσημο: Στη Sunel Arena η προσωρινή έδρα του Ολυμπιακού μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στο ΣΕΦ

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Τη Sunel Arena θα χρησιμοποιεί ως προσωρινή έδρα ο Ολυμπιακός για τους επόμενους μήνες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα το απόγευμα της Τετάρτης τη συμφωνία για τη χρήση του κλειστού των Άνω Λιοσίων, μία ημέρα μετά τη συνάντηση με την ΚΑΕ ΑΕΚ, κατά την οποία διευθετήθηκαν οι λεπτομέρειες της συνεργασίας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η μίσθωση της SUNEL Arena θα πραγματοποιείται ουσιαστικά ανά αγώνα, καθώς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ. Με τα σημερινά δεδομένα, η επιστροφή του Ολυμπιακού στη φυσική του έδρα δεν αναμένεται πριν από τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2027.

Παράλληλα, στη συμφωνία μεταξύ των δύο ΚΑΕ έχουν συμπεριληφθεί ασφαλιστικές δικλείδες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων φθορών στις εγκαταστάσεις κατά το διάστημα που ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί το κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε την ΚΑΕ ΑΕΚ για τη συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της κατά τη διαδικασία εξεύρεσης προσωρινής έδρας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.

Η προσωρινή αλλαγή έδρας δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί».