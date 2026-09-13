Σουηδία: Στις κάλπες με φόντο την άνοδο της ακροδεξιάς – Μάχη ψήφο με ψήφο

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Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Σουηδοί για τις βουλευτικές εκλογές, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση διατηρεί μικρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, όμως το κυβερνητικό δεξιό μπλοκ έχει μειώσει αισθητά την απόσταση, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για την επόμενη ημέρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών, οι οποίοι ενδέχεται να αποκτήσουν για πρώτη φορά άμεση συμμετοχή στην κυβέρνηση, εφόσον επικρατήσει η δεξιά παράταξη.

Close race in Sweden as hard right eyes role in government https://t.co/6Xnvj18xFE — BBC News (World) (@BBCWorld) September 12, 2026

Μάχη μέχρι την τελευταία ψήφο

Ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον επιχειρεί να ανατρέψει τις δημοσκοπικές προβλέψεις και να εξασφαλίσει νέα θητεία. Η παράταξή του υποστηρίζει ότι η κυβερνητική πολιτική συνέβαλε στη μείωση της εγκληματικότητας των συμμοριών και των μεταναστευτικών ροών.

Απέναντί του βρίσκεται η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, η οποία διεκδικεί την επιστροφή της κεντροαριστεράς στην εξουσία. Οι τελευταίες μετρήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ των δύο πολιτικών στρατοπέδων έχει περιοριστεί σημαντικά.

Prime Minister @SwedishPM has vowed to bring the far-right Sweden Democrats into government if his coalition wins Sunday’s election. Polls point to a knife-edge result between Kristersson’s bloc and the centre-left opposition. Whichever side wins faces a daunting task in… pic.twitter.com/iVck6GYnKg — EU Perspectives (@EUPerspectives) September 12, 2026

Ο ρόλος-κλειδί των Σουηδών Δημοκρατών

Οι Σουηδοί Δημοκράτες του Τζίμι Άκεσον αποτελούν τον βασικό παράγοντα της εκλογικής εξίσωσης. Το κόμμα έχει στηρίξει κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση Κρίστερσον την τελευταία τετραετία και πλέον διεκδικεί ακόμη μεγαλύτερη επιρροή.

Ο ίδιος ο Κρίστερσον έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στην κυβέρνηση σε περίπτωση νίκης του δεξιού μπλοκ. Μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε σημαντική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Σουηδίας και θα ενίσχυε περαιτέρω την ευρωπαϊκή ακροδεξιά.

Asylum seekers will be banned from entering Sweden if a hard-Right party comes to power in this Sunday’s election. 🔗:https://t.co/Kj8DDGkfgv pic.twitter.com/wTZbXMZz0Y — The Telegraph (@Telegraph) September 12, 2026

Μετανάστευση, οικονομία και κοινωνικό κράτος

Παρότι τα δύο στρατόπεδα συμφωνούν σε ζητήματα όπως η στήριξη της Ουκρανίας και η ενίσχυση της άμυνας, οι διαφορές τους παραμένουν έντονες στο μεταναστευτικό, τη φορολογία και το κοινωνικό κράτος.

Κρίσιμο αναμένεται να είναι και το αποτέλεσμα των Φιλελευθέρων, οι οποίοι πρέπει να ξεπεράσουν το όριο του 4% για να παραμείνουν στη Βουλή. Παράλληλα, οι εσωτερικές διαφωνίες στο κεντροαριστερό στρατόπεδο περιπλέκουν τον σχηματισμό κυβέρνησης ακόμη και σε περίπτωση επικράτησης της αντιπολίτευσης.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 08:00 το πρωί και κλείνουν στις 20:00, ώρα Σουηδίας (21:00 ώρα Ελλάδας), ενώ λίγο αργότερα αναμένονται οι πρώτες εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα.