Τσίπρας: Η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τις εξελίξεις με το τουρκολιβυκό σύμφωνο εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι διαδοχικές αποτυχίες καθιστούν επιτακτική μια νέα εθνική πυξίδα. Μέσα από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει ότι η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου οδηγεί σε εθνικές ήττες.

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Αλέξης Τσίπρας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις με το τουρκολιβυκό σύμφωνο.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σημειώνει ότι «η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις».
  • Παράλληλα, τονίζει πως «οι διαδοχικές αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη καθιστούν επιτακτική μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική».

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Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις με το τουρκολιβυκό σύμφωνο, εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «διαδοχικές αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη», που καθιστούν επιτακτική μια νέα εθνική πυξίδα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σε βίντεο που δημοσίευσε στα social  media, σημειώνει, επίσης, ότι «η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Αναλυτικά, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως «οι διαδοχικές αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη καθιστούν επιτακτική μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ παραδέχονται ένας μετά τον άλλο την παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα.

Του παρέδωσα μία χώρα με τον East Med στα σκαριά, με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Κύπρο να προχωρά, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

Θα παραδώσει Τουρκολιβυκό Σύμφωνο και τα τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από την Κάσο».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, «η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις. Η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση αυτό να το υπηρετήσει».

Δείτε το βίντεο:

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