Τσίπρας: Η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις

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Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις με το τουρκολιβυκό σύμφωνο, εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «διαδοχικές αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη», που καθιστούν επιτακτική μια νέα εθνική πυξίδα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, σημειώνει, επίσης, ότι «η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Αναλυτικά, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως «οι διαδοχικές αποτυχίες του κ. Μητσοτάκη καθιστούν επιτακτική μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ παραδέχονται ένας μετά τον άλλο την παταγώδη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα.

Του παρέδωσα μία χώρα με τον East Med στα σκαριά, με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Κύπρο να προχωρά, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

Θα παραδώσει Τουρκολιβυκό Σύμφωνο και τα τουρκικά πολεμικά να παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα λίγα μίλια έξω από την Κάσο».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, «η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου μας οδηγεί σε απανωτές εθνικές ήττες και υποχωρήσεις. Η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση αυτό να το υπηρετήσει».

Δείτε το βίντεο: