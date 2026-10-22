Κάλυμνος: Εξιτήριο για όλους τους επιβαίνοντες στο στρατιωτικό ελικόπτερο που πραγματοποίησε βαριά προσγείωση

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Εξιτήριο από το Κέντρο Υγείας Καλύμνου έλαβαν όλοι οι επιβαίνοντες στο στρατιωτικό ελικόπτερο UH-1H, το οποίο πραγματοποίησε βαριά προσγείωση στο νησί το πρωί της Πέμπτης (22/10). Οι επιβαίνοντες είχαν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας για προληπτικούς λόγους και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:25, στο ελικοδρόμιο της ΔΑΝ Καλύμνου. Το ελικόπτερο ανήκει στην 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ» και εκείνη την ώρα εκτελούσε πτήση επιτήρησης στην Περιοχή Ευθύνης της 80ής Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ) «ΚΩΣ».

Τα αίτια και οι συνθήκες της ανώμαλης προσγείωσης διερευνώνται.

«Ενώ είχε ύψος 3 μέτρων, έκανε αναγκαστική προσγείωση»

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος στο enikos.gr «το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (22/10). Το ελικόπτερο ερχόταν από την Κω και είχε προορισμό το στρατόπεδο της Καλύμνου που βρίσκεται στον Πάνορμο.

Κατά την διαδικασία προσγείωσης, έπαθε μηχανική βλάβη, έχασε το ουραίο και έχασε ύψος.

Ενώ είχε ύψος 3 μέτρων, έκανε αναγκαστική προσγείωση. Ευτυχώς, και οι 6 επιβαίνοντες είναι σώοι και μεταφέρθηκαν στο Βουβάλειο Γενικό νοσοκομείο Καλύμνου για προληπτικούς λόγους.

Πήραμε μεγάλη λαχτάρα αλλά ευτυχώς, όλοι είναι καλά».

Σύμφωνα με το palmoskalymnou.gr, το ελικόπτερο μετέφερε τον Ταξίαρχο Διοικητή της 80 ΑΔΤΕ και ακόμη 5 στελέχη του στρατού. Στο σημείο έφτασε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και σε ελάχιστο χρόνο έσβησε τη φωτιά που ξεκίνησε στο ελικόπτερο.