Κάλυμνος: Εξιτήριο για όλους τους επιβαίνοντες στο στρατιωτικό ελικόπτερο που πραγματοποίησε βαριά προσγείωση

Καλά στην υγεία τους είναι όλοι οι επιβαίνοντες στο στρατιωτικό ελικόπτερο UH-1H που πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση στην Κάλυμνο, το πρωί της Πέμπτης (22/10). Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, το ελικόπτερο παρουσίασε βλάβη σε ύψος περίπου τριών μέτρων, με αποτέλεσμα να χάσει το ουραίο τμήμα του. Οι επιβαίνοντες έλαβαν εξιτήριο από το Κέντρο Υγείας Καλύμνου, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξιτήριο από το Κέντρο Υγείας Καλύμνου έλαβαν όλοι οι επιβαίνοντες στο στρατιωτικό ελικόπτερο UH-1H, το οποίο πραγματοποίησε βαριά προσγείωση το πρωί της Πέμπτης (22/10).
  • Σύμφωνα με το ΓΕΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:25 στο ελικοδρόμιο της ΔΑΝ Καλύμνου κατά τη διάρκεια πτήσης επιτήρησης, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται.
  • Οι επιβαίνοντες είχαν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους και είναι όλοι σώοι και καλά στην υγεία τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εξιτήριο από το Κέντρο Υγείας Καλύμνου έλαβαν όλοι οι επιβαίνοντες στο στρατιωτικό ελικόπτερο UH-1H, το οποίο πραγματοποίησε βαριά προσγείωση στο νησί το πρωί της Πέμπτης (22/10). Οι επιβαίνοντες είχαν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας για προληπτικούς λόγους και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

«Το στρατιωτικό ελικόπτερο έχασε το ουραίο και απώλεσε ύψος» λέει στο enikos.gr o Δήμαρχος Καλύμνου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:25, στο ελικοδρόμιο της ΔΑΝ Καλύμνου. Το ελικόπτερο ανήκει στην 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ» και εκείνη την ώρα εκτελούσε πτήση επιτήρησης στην Περιοχή Ευθύνης της 80ής Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ) «ΚΩΣ».

Τα αίτια και οι συνθήκες της ανώμαλης προσγείωσης διερευνώνται.

Συναγερμός στην Κάλυμνο: Βαριά προσγείωση για στρατιωτικό ελικόπτερο – Σώοι οι επιβαίνοντες

«Ενώ είχε ύψος 3 μέτρων, έκανε αναγκαστική προσγείωση»

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος στο enikos.gr «το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης (22/10). Το ελικόπτερο ερχόταν από την Κω και είχε προορισμό το στρατόπεδο της Καλύμνου που βρίσκεται στον Πάνορμο.

Κατά την διαδικασία προσγείωσης, έπαθε μηχανική βλάβη, έχασε το ουραίο και έχασε ύψος.

Ενώ είχε ύψος 3 μέτρων, έκανε αναγκαστική προσγείωση. Ευτυχώς, και οι 6 επιβαίνοντες είναι σώοι και μεταφέρθηκαν στο Βουβάλειο Γενικό νοσοκομείο Καλύμνου για προληπτικούς λόγους.

Πήραμε μεγάλη λαχτάρα αλλά ευτυχώς, όλοι είναι καλά».

O δήμαρχος Καλύμνου, Ιωάννης Μαστροκούκος

Σύμφωνα με το palmoskalymnou.gr, το ελικόπτερο μετέφερε τον Ταξίαρχο Διοικητή της 80 ΑΔΤΕ και ακόμη 5 στελέχη του στρατού. Στο σημείο έφτασε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και σε ελάχιστο χρόνο έσβησε τη φωτιά που ξεκίνησε στο ελικόπτερο.

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