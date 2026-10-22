Αθώος ξανά ο πρώην αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής – Είχε μηνυθεί από πολίτη για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Με την αθώωση του πρώην αστυνομικού και γνωστού TikToker, Βαγγέλη Μπαταρλή, καθώς και τριών συναδέλφων του, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, ενώπιον του ΙΔ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, μια μαραθώνια ακροαματική διαδικασία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν παραπεμφθεί σε δίκη για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος πολίτη, ο οποίος είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε αστυνομική βία κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, για τον Βαγγέλη Μπαταρλή, η αθωωτική απόφαση έβαλε τέλος σε μια δικαστική περιπέτεια επτά ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σοβαρή ποινική κατηγορία, δίνοντας μια μακρόχρονη μάχη για την απαλλαγή του.

Η ακροαματική διαδικασία εξελίχθηκε σε μια έντονη δικαστική αναμέτρηση, με πολύωρη εξέταση μαρτύρων, συνεχείς ερωτήσεις, έντονη αντιπαράθεση και αγορεύσεις. Ο καταγγέλλων παρέστη με συνήγορο προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ύστερα από πέντε ώρες δικαστικής μάχης, το ΙΔ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε αθώους και τους τέσσερις κατηγορουμένους. Αθωωτική επίσης ήταν η πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας.

Η απόφαση αποτέλεσε σημαντική δικαίωση για τον Βαγγέλη Μπαταρλή, ο οποίος είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο άλλης ποινικής υπόθεσης, σχετικής με ναρκωτικά, από την οποία επίσης αθωώθηκε.

Την υπεράσπιση του Βαγγέλη Μπαταρλή ανέλαβαν οι δικηγόροι Σάκης Κεχαγιόγλου και Μανώλης Βαμβουνάκης, οι οποίοι μετά την έκδοση της αθωωτικής απόφασης δήλωσαν τα εξής: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την δικαίωση του εντολέως μας. Η σημερινή του αθώωση προστίθεται σε μια σειρά άλλων αθωώσεων για άδικες και κατασκευασμένες κατηγορίες που αντιμετώπισε. Για έναν αστυνομικό που τίμησε τον όρκο του, το ηθικό σκέλος της αθώωσης και της δικαίωσης αποτελεί κορυφαίο γεγονός.»