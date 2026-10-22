Μιχάλης Δημητρακόπουλος για στημένους αγώνες: «Σε αυτή την υπόθεση, η κατηγορία είναι δομημένη πάνω σε γραπτά μηνύματα»

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Στα γραπτά μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία στηρίζεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, η κατηγορία στην υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, την οποία παραχώρησε εκπροσωπώντας την ΚΑΕ Αμαρουσίου, ο δικηγόρος χαρακτήρισε την κατηγορία «δομημένη», ενώ τοποθετήθηκε τόσο για τους ισχυρισμούς περί σκευωρίας όσο και για το ενδεχόμενο διεύρυνσης της έρευνας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, δεν προκύπτει εμπλοκή μεγάλης ομάδας ή πολιτικού προσώπου στην υπόθεση. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψουν νέοι κατηγορούμενοι και πρόσθετα αδικήματα κατά την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, καθώς η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια του ανακριτή.

Τα γραπτά μηνύματα και οι ισχυρισμοί περί σκευωρίας

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στα γραπτά μηνύματα καταγγελλόντων και κατηγορουμένων, τα οποία, όπως υποστήριξε, αποτελούν βασικό στοιχείο της υπόθεσης.

«Σε αυτή την υπόθεση, η κατηγορία είναι δομημένη πάνω σε γραπτά μηνύματα καταγγελλόντων και κατηγορουμένων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, σχολίασε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων περί σκευωρίας, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των δικαστικών λειτουργών στην έρευνα.

«Ακούω ότι μιλούν για σκευωρία… Θα σεβαστώ τη δύσκολη στιγμή στην οποία βρίσκονται οι κατηγορούμενοι. Ποιοι έκαναν, όμως, τη σκευωρία; Ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής; Ή μήπως είναι τόσο αφελείς που κάποιοι μάρτυρες ξεγέλασαν ανακριτή και εισαγγελέα;», διερωτήθηκε.

Ο δικηγόρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα γραπτά μηνύματα αποτυπώνουν την αλήθεια, ενώ δεν έκρυψε την έκπληξή του για τις αναφορές περί χειραγώγησης ακόμη και σχολικών αγώνων.

«Δεν μπορώ να ανεχτώ ότι υπάρχουν στημένα παιχνίδια», δήλωσε, καλώντας παράλληλα όσους παράγοντες του μπάσκετ διαθέτουν στοιχεία να τα προσκομίσουν στη Δικαιοσύνη.

«Αν με ακούν διαιτητές και παράγοντες που έχουν μπλεχτεί στις ζοφερές αυτές ιστορίες, έχουν τη δυνατότητα να πάνε και να πουν την αλήθεια και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, γιατί θα έχουν ποινική ασυλία», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις που, κατά την άποψή του, έχει η υπόθεση στην αξιοπιστία του αθλήματος, πρόσθεσε:

«Υπάρχουν άνθρωποι που θρυμμάτισαν την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ. Δεν μπορεί κάποιοι που θα έπρεπε να προστατεύουν τον θεσμό να τον χειραγωγούν».

Η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου και το ενδεχόμενο νέων κατηγορουμένων

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος διευκρίνισε ότι η ΚΑΕ Αμαρουσίου δεν έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά, αλλά έχει προχωρήσει σε καταγγελία σχετικά με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και διαιτητές, την οποία απέστειλε σε διάφορους φορείς.

«Εμείς, ως ΚΑΕ Μαρούσι, δεν έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά, αλλά κάναμε μια καταγγελία με την οποία δείξαμε ότι κάτι υπάρχει σε σχέση με τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τους διαιτητές. Τη στείλαμε σε πολλούς φορείς», επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της δικαστικής έρευνας, εκτίμησε ότι η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν επιπλέον αδικήματα και νέοι κατηγορούμενοι.

«Είμαστε στην αρχή. Θα υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι που θα φωτίσουν αυτό το σκοτεινό δωμάτιο», ανέφερε.

Ο δικηγόρος τοποθετήθηκε επίσης για τις φήμες περί εμπλοκής παραγόντων του Ολυμπιακού και πολιτικών προσώπων, υποστηρίζοντας ότι δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που γνωρίζει.

«Δεν ισχύουν οι φήμες ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται παράγοντες του Ολυμπιακού. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι μέσα σε διαλόγους και μηνύματα εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Εμπλέκονται διαιτητές που έχουν σφυρίξει. Με στοιχεία, όχι με λόγια», τόνισε.

Τι ανέφερε για την υποστήριξη της κατηγορίας από Μαρούσι και Παναθηναϊκό

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε στη δυνατότητα της ΚΑΕ Αμαρουσίου να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Όπως εξήγησε, εφόσον αποδειχθεί ότι η ομάδα έχει υποστεί άμεση ζημία από τις πράξεις που διερευνώνται, θα αποκτήσει το δικαίωμα να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον Παναθηναϊκό, υποστηρίζοντας ότι προηγείται ως προς τη δυνατότητα υποστήριξης της κατηγορίας.

«Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος που νομιμοποιείται να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας», κατέληξε.