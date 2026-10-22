Αδιανόητο: Δημιουργός γνωστού παιχνιδιού του Facebook αυτοπυρπολήθηκε και πέθανε σε live streaming στο Twitch

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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 30 ετών άφησε ο Μάνουελ Ότο (Manuel Otto), ο Γερμανός δημιουργός του δημοφιλούς διαδικτυακού παιχνιδιού Stick Run. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ότο αυτοπυρπολήθηκε και βρήκε τραγικό θάνατο το βράδυ της Τρίτης (20/10), ενώ μετέδιδε ζωντανά τη δραστηριότητά του στους ακολούθους του στην πλατφόρμα Twitch.

Το σώμα του, σύμφωνα με την New York Post, εντοπίστηκε έπειτα από πυρκαγιά σε ακίνητο στη Βαυαρία, στη νοτιοανατολική Γερμανία. Σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα του PNP, ένας γείτονας αντιλήφθηκε τη φωτιά και επιχείρησε να τη σβήσει.

Η ανακοίνωση της ομάδας του Stick Run

Με αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό του στο X, το Stick Run αναφέρθηκε στο περιστατικό, επιβεβαιώνοντας αρχικά ότι είχε λάβει γνώση ζωντανής μετάδοσης στην Twitch, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δημιουργός φαινόταν να έχει αυτοκτονήσει.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι η πλατφόρμα είχε αφαιρέσει τη μετάδοση και το σχετικό βίντεο, ενώ απευθύνθηκε έκκληση προς την κοινότητα να αποφύγει τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και εικασιών.

Σε νεότερη ανάρτηση, την Τρίτη, η ομάδα ανακοίνωσε τον θάνατο του δημιουργού, αναφερόμενη σε αυτόν με το πλήρες όνομα Marc-Manuel Alexander Otto και αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο που δημιούργησε και ανέπτυξε το παιχνίδι.

Η αντίδραση της Twitch

Εκπρόσωπος της Twitch δήλωσε στη New York Post ότι η πλατφόρμα προχώρησε άμεσα στην αφαίρεση του καναλιού του Otto, καθώς και του σχετικού βίντεο κατ’ απαίτηση (Video on Demand), προκειμένου να αποτρέψει την περαιτέρω προβολή του περιστατικού.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το συμβάν τραγικό, υπογραμμίζοντας ότι η ψυχική υγεία και η ευημερία των χρηστών αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για την πλατφόρμα.

Η Twitch κάλεσε όσους αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες να αναζητήσουν βοήθεια, επισημαίνοντας ότι διαθέτει εργαλεία που μπορούν να τους φέρουν σε επαφή με υπηρεσίες υποστήριξης ψυχικής υγείας στην περιοχή τους.

Περισσότεροι από 43 εκατομμύρια παίκτες για το Stick Run

Ο Manuel Otto δημιούργησε το Stick Run το 2010, όταν ήταν μόλις 14 ετών, και το διέθεσε δωρεάν μέσω του Facebook. Το παιχνίδι γνώρισε μεγάλη απήχηση, με περισσότερους από 43 εκατομμύρια ανθρώπους να φέρονται να το έχουν παίξει παγκοσμίως, σύμφωνα με δημοσίευμα του Dexerto.

Το Stick Run έγινε διαθέσιμο τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητά τηλέφωνα, αποκτώντας μια ευρεία κοινότητα παικτών.

Η είδηση του θανάτου του δημιουργού έχει προκαλέσει συγκίνηση στους φίλους του παιχνιδιού και στους ακολούθους του. Την ίδια ώρα, οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη δεν έχουν επιβεβαιωθεί στο σύνολό τους.