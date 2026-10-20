Αλέξης Τσίπρας: «Τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας» – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για τις υποθέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και της τραγωδίας των Τεμπών. Δεσμεύθηκε για σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους μέσω εισφοράς από το 1% των πιο πλούσιων πολιτών και τερματισμό των απευθείας αναθέσεων. Παράλληλα, κατήγγειλε πελατειακό μηχανισμό διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων στον πρωτογενή τομέα και χαρακτήρισε τη σιδηροδρομική τραγωδία κρατικό έγκλημ

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Πολιτική

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας δήλωσε από την Καρδίτσα ότι «τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητα μας», δεσμευόμενος να συγκρουσθεί με τα «μεγάλα συμφέροντα».
  • Σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατήγγειλε διασπάθιση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και σύστημα διαπλοκής με ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου.
  • Αναφερόμενος στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, εξαπέλυσε επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη και υπογράμμισε ότι «Κρατικό έγκλημα είναι. Δεν είναι ιδιωτικό».

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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην Καρδίτσα και δη στον Παλαμά από όπου εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.

Σε συζήτηση που είχε με κατοίκους διαβεβαίωσε εν πρώτοις για την απόφαση που έχει πάρει, να συγκρουσθεί με τα «μεγάλα συμφέροντα», ζητώντας ωστόσο από τους συνομιλητές του να μην πιστεύουν εκείνους που υπόσχονται λύσεις χωρίς να στενοχωρούν κανέναν. Μάλιστα, αντέτεινε ότι η ΕΛΑΣ θα υποχρεώσει τους ισχυρούς «να βάλουν το χέρι στην τσέπη» και μέσω της εισφοράς από το 1% των πιο πλούσιων συμπολιτών μας δεσμεύθηκε ότι θα χρηματοδοτηθούν σχολεία, δημόσια νοσοκομεία, το κοινωνικό κράτος εν γένει, οι συντάξεις στους συνταξιούχους.

Παράλληλα, «τα λεφτά εμείς θα τα βρούμε στην εντιμότητα μας. Διότι εμείς δεν πρόκειται να συνεχίσουμε αυτό το πάρτι της διαφθοράς, το όργιο της διαπλοκής και της διαφθοράς που ποτέ άλλοτε δεν είχε η χώρα όπως έχει σήμερα, εμείς δεν θα έχουμε 20 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, όπως κάνουν σήμερα», δήλωσε επίσης.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Εστιάζοντας εν συνεχεία στο πρόβλημα με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο πρώην πρωθυπουργός κατήγγειλε ότι «αν προχωρούσαν στον εμβολιασμό, θα ήταν αναγκασμένοι να καταγράψουν το ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα. Και αν καταγραφόταν το ζωικό κεφάλαιο θα φαινόταν ότι δεν έχουμε 82.000 παραγωγούς. Διότι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν κρέας και γάλα είναι μόλις 40.000, δεν έχουμε 15 – 17 εκατομμύρια αιγοπρόβατα που δηλώνονται για τις επιδοτήσεις, αλλά έχουμε τα μισά. Θα φαινόταν ότι στην Κρήτη που περιόδευσα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχουμε οχτώ εκατομμύρια πρόβατα – αιγοπρόβατα. Διότι αν τα είχαμε, δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Θα σκουντουφλάγαμε επάνω τους και θα φαινόταν όλο αυτό το σύστημα της διαπλοκής και της λαμογιάς με τις δηλώσεις σε όλη την Ελλάδα εκτάσεων. Αυτό το σύστημα το έστησε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αυγενάκη για να δημιουργήσουν ένα πελατειακό σύστημα εξαγοράς συνειδήσεων αλλά και διασπάθισης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, δηλαδή του δημόσιου πλούτου», υποστήριξε επίσης.

Αλλάζοντας θέμα, ακολούθως, ο πρόεδρος της Συμπαράταξης είπε για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης «έπρεπε έχει να πάει σπίτι του, όταν είπε με ύφος χιλίων καρδιναλίων σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι είναι για τα μπάζα». Και προσέθεσε: «Χαίρομαι όταν οι νέοι άνθρωποι έχουν ριζοσπαστικό λόγο. Κρατικό έγκλημα είναι. Δεν είναι ιδιωτικό».

Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας χαρακτήρισε «υπαρξιακή» ανάγκη για τη χώρα, τη στήριξη της περιφέρειας.

Τον κ. Τσίπρα πλαισίωσαν εκτός της συντονιστικής επιτροπής της ΕΛΑΣ Καρδίτσας, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος κ. Θωμάς Μόσχος καθώς και ο Γραμματέας κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Παρών ήταν οι πρώην Βουλευτές Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ Σπ. Λάππας και Ν. Μιχαλάκης.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Φωτό από intime
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Φωτό από karditsalive.net
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