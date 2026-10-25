Πάτρα: Επίθεση με σφυρί κατά αστυνομικών – Δύο τραυματίες και ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα

Άνδρας συνελήφθη στην Πάτρα μετά από επίθεση με σφυρί κατά αστυνομικών. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και δύο σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν ζημιές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός άνδρα που επιτέθηκε με σφυρί κατά αστυνομικών στην Πάτρα προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10).
  • Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, ο άνδρας προέβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί και να προκληθούν φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα.
  • Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και άλλες κατηγορίες, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός άνδρα που επιτέθηκε με σφυρί κατά αστυνομικών στην Πάτρα προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10). Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα να κρατά σφυρί.

Οι αστυνομικοί τού ζήτησαν επανειλημμένα να αφήσει το αντικείμενο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές τους και επιτέθηκε εναντίον τους.

Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, ο άνδρας προέβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί και να προκληθούν φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

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