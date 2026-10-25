Πάτρα: Επίθεση με σφυρί κατά αστυνομικών – Δύο τραυματίες και ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα

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Στη σύλληψη ενός άνδρα που επιτέθηκε με σφυρί κατά αστυνομικών στην Πάτρα προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10). Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί της Διμοιρίας Υποστήριξης Αχαΐας και του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα να κρατά σφυρί.

Οι αστυνομικοί τού ζήτησαν επανειλημμένα να αφήσει το αντικείμενο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές τους και επιτέθηκε εναντίον τους.

Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, ο άνδρας προέβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί και να προκληθούν φθορές σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πρόκληση σωματικών βλαβών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απείθεια, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.