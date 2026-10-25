Market Pass: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να λάβετε το voucher

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Το επόμενο διάστημα θα χορηγηθεί Market Pass ύψους έως και 1.000 ευρώ στους δικαιούχους.

Όπως γνωστοποίησε πρόσφατα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου για το market pass «το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ, όμως λόγω της αναδρομικότητας η πρώτη καταβολή αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Στόχος είναι να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε να στηρίξει τους ωφελούμενους την περίοδο των γιορτών και να ενισχύσει παράλληλα την εορταστική αγορά».

«Για το πρόγραμμα προβλέπονται 400 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη διετία» συμπλήρωσε.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για το market pass

Ακόμη οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για το market pass τα εξής:

1.Η πρώτη καταβολή

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος μπορεί να συμπεριλαμβάνει ποσά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 1 μήνα.

Με επίσημες αποφάσεις εφαρμογής του αρμόδιου υπουργείου αναμένεται να καθοριστούν τα ακριβή ποσά ανά νοικοκυριό και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει ο υπολογισμός της ενίσχυσης.

2.Η λειτουργία του voucher για τρόφιμα

Οι δικαιούχοι δεν θα λαμβάνουν προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, όπως στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

Η ενίσχυση θα παρέχεται μέσω ηλεκτρονικών ή άλλων προβλεπόμενων voucher, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών. Συνεπώς, κάθε νοικοκυριό θα μπορεί να επιλέγει τα προϊόντα που χρειάζεται, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες, αντί να περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ή πακέτα αγαθών.

3.Τα καταστήματα

Η εξαργύρωση του market pass θα γίνεται σε μεγάλες αλυσίδες, σε μικρές και τοπικές επιχειρήσεις αλλά και σε καταστήματα της γειτονιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστικοποιηθεί η διαδικασία ένταξης στο νέο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν αλλά και για το εάν θα πρέπει να υποβάλουν νέα σχετικοί αίτηση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν, μόλις ολοκληρωθεί το θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο του προγράμματος.