Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, με ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη γαλλική ρηματική διακοίνωση και τη συνεργασία με το Ισραήλ, άσκησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την παρέμβασή της το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στη συνάντησή της με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να ακολουθεί σαφή και σταθερή στρατηγική για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ενώ αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση, όμως, κύριε Χατζηνικολάου, έχει την αξιοπιστία του Πινόκιο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Οπότε, ό,τι λέει η κυβέρνηση… Και την ίδια αξιοπιστία του Πινόκιο έχει και η προηγούμενη κυβέρνηση και ο Τσίπρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση με τον Γεραπετρίτη και τα κυριαρχικά δικαιώματα

Αναφερόμενη στην ενημέρωση που έλαβε από τον υπουργό Εξωτερικών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι ανταποκρίνεται στις σχετικές προσκλήσεις, καθώς θεωρεί θεσμική υποχρέωση των πολιτικών αρχηγών να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική.

«Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση του υπουργού Εξωτερικών για ενημέρωση. Είναι και το μοναδικό πεδίο στο οποίο υπάρχει η δέουσα θεσμική συμπεριφορά στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Δυστυχώς, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως ξέρετε, δεν συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι είναι η μοναδική πολιτική αρχηγός που συμμετέχει αυτοπροσώπως στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, τονίζοντας πως η ενημέρωση των κομμάτων πρέπει να συνδυάζεται με την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τη θέση της Πλεύσης Ελευθερίας ότι δεν πρέπει να αφήνονται περιθώρια αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των χωρικών υδάτων, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει στην επέκτασή τους στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, όπως έχει πράξει στο Ιόνιο.

Επιπλέον, χαρακτήρισε προβληματικό το γεγονός ότι τα χωρικά ύδατα δεν έχουν επεκταθεί ούτε στα 10 ναυτικά μίλια, ώστε να αντιστοιχούν στην έκταση του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Συνέδεσε το ζήτημα με τις αποστολές των Ελλήνων πιλότων και τις απώλειες ανθρώπινων ζωών, ασκώντας κριτική στις διαχρονικές κυβερνητικές επιλογές.

Η γαλλική ρηματική διακοίνωση και οι επιφυλάξεις για το περιεχόμενό της

Σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διευκρίνισε ότι κατά τη συνάντησή της με τον Γιώργο Γεραπετρίτη εξέτασε τα έγγραφα που της παρουσιάστηκαν, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται σε αυτά το έγγραφο που είχε αποσταλεί από τη Γαλλία προς την Τουρκία.

«Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε μια σειρά από έγγραφα. Εγώ ζήτησα να τα δω όλα και τα είδα όλα. Δεν ήταν ανάμεσα στα έγγραφα αυτά το γαλλικό έγγραφο, η γαλλική ρηματική διακοίνωση, ή όπως αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί το έγγραφο αυτό», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, ο υπουργός Εξωτερικών την ενημέρωσε ότι η γαλλική πλευρά είχε διαβεβαιώσει την ελληνική κυβέρνηση πως τα έγγραφα που απεστάλησαν στην Ελλάδα και την Τουρκία ήταν ταυτόσημα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιβεβαίωσε ότι είδε το έγγραφο που είχε αποσταλεί στην ελληνική πλευρά, διευκρίνισε όμως ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει εάν το περιεχόμενό του ταυτιζόταν με εκείνο της επιστολής προς την Άγκυρα.

«Εγώ δεν γνωρίζω αν είναι ταυτόσημο. Αυτή είναι η διαβεβαίωση που έδωσε η Γαλλία στον κύριο Γεραπετρίτη. Και γι’ αυτό και είπα στον κύριο Γεραπετρίτη ότι, κατά την άποψή μου, δεν θα έπρεπε να αρκείται ο κύριος Γεραπετρίτης και η ελληνική κυβέρνηση σε προφορικές διαβεβαιώσεις της γαλλικής κυβέρνησης. Θα έπρεπε να ζητήσει να λάβει αντίγραφο του εγγράφου», υπογράμμισε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ατυχή τη διατύπωση της επιστολής που εξέτασε, υποστηρίζοντας ότι διατηρεί ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τάχθηκε κατά της μυστικής διπλωματίας και των κρυφών ατζεντών, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η αντιπολιτευτική κριτική δεν πρέπει να περιλαμβάνει διατυπώσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εις βάρος της χώρας.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι η κριτική της αφορά τους κυβερνητικούς χειρισμούς και δεν συνιστά παραδοχή οποιασδήποτε έγκυρης εκχώρησης ή περιστολής ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η ηλεκτρική διασύνδεση και οι τουρκικές διεκδικήσεις

Η συζήτηση επεκτάθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI) και στις έρευνες που πραγματοποιούνται για την καταγραφή του βυθού.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, εμφανιζόμενη να εγκρίνει τη διεξαγωγή ερευνών σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαδοχικές παρατάσεις που έχουν δοθεί για την προεργασία του έργου.

«Προεργασία για την οποία δόθηκε δεύτερη παράταση. Δηλαδή, αδειοδοτήθηκε η εταιρεία αυτή, η GSI, το 2024. Δόθηκε πρώτη παράταση το 2025 και δεύτερη παράταση το 2026. Για μένα, αυτές οι παρατάσεις και αυτή η μεθοδολογία, που την ξέρουμε και από τη σύμβαση 717, δεν είναι αποδεκτή. Δεν θεωρώ, δηλαδή, ότι είναι αποδεκτό με αυτόν τον τρόπο να προχωράνε τα πράγματα και να παρατείνονται στο διηνεκές», ανέφερε.

Διαχώρισε, πάντως, το πλαίσιο αδειοδότησης της εταιρείας, στην οποία, όπως είπε, συμμετέχει το γαλλικό κράτος, από το διπλωματικό επίπεδο των ελληνογαλλικών σχέσεων.

Στο δεύτερο σκέλος, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να απαιτήσει ρητές διευκρινίσεις από τη Γαλλία, ώστε να αποκλειστεί κάθε περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας των τοποθετήσεών της.

Αναφερόμενη στη στάση της Άγκυρας, εκτίμησε ότι η τουρκική πλευρά επιχειρεί να ενισχύσει σταδιακά τις διεκδικήσεις της σχετικά με την υφαλοκρηπίδα, αξιοποιώντας ακόμη και δηλώσεις περί έγκρισης των ερευνών.

«Το επιχείρημα της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν έχει καμία νομική σημασία η έγκριση αυτή, κατά την άποψή μου, δεν θα έπρεπε να είναι ένα πεδίο εφησυχασμού. Ναι, δεν έχει καμία νομική σημασία η έγκριση αυτή. Είναι όμως φανερό ότι η Τουρκία προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα και στη συνέχεια να το δέσει αυτό το αφήγημα με τις διεκδικήσεις της μέσω του εντελώς ανυπόστατου, κατά το διεθνές δίκαιο, τουρκολιβυκού μνημονίου», τόνισε.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» και η επέκταση των χωρικών υδάτων

Ερωτηθείσα για την προαναγγελία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με την κατάθεση νομοσχεδίου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συγκυριακή αντίδραση στις τουρκικές ενέργειες.

«Καταρχάς, η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η επέκταση των χωρικών μας υδάτων κατά το διεθνές δίκαιο, με βάση το δίκαιο της θάλασσας και τη Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι, που έχει συμπληρώσει πάνω από 40 χρόνια, δεν μπορεί να είναι απάντηση. Πρέπει να είναι μια εθνική στρατηγική, η οποία δυστυχώς λείπει», δήλωσε.

Σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει αναδείξει επανειλημμένα το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Καζαμίας, έχει καταθέσει επίκαιρες ερωτήσεις τους τελευταίους μήνες.

Κατά την εκτίμησή της, η καλλιέργεια επεκτατικών και αλυτρωτικών αντιλήψεων ενέχει κινδύνους, ανεξάρτητα από το εάν εξυπηρετεί σκοπιμότητες εσωτερικής πολιτικής στην Τουρκία.

Για τον λόγο αυτό, ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει περισσότερο δυναμική, συγκεκριμένη και ανυποχώρητη στάση απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις.

Η συνεργασία με το Ισραήλ και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέκτεινε την κριτική της στη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή αποδυναμώνει τη δυνατότητα της χώρας να επικαλείται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο στις σχέσεις της με την Τουρκία.

Κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και για διάπραξη γενοκτονίας, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

«Το να συμπράττουμε, δηλαδή, στη διεθνή κονίστρα με κράτη τα οποία παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο αποδυναμώνει τα επιχειρήματά μας απέναντι στον Ερντογάν και την κυβέρνηση, που επίσης παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», υποστήριξε.

Στη συνέχεια, συνέδεσε τη συνεργασία με το Ισραήλ με ζητήματα παρακολουθήσεων και εθνικής ασφάλειας, αναφερόμενη σε ισραηλινό λογισμικό που, όπως κατήγγειλε, χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση κυβερνητικών στελεχών, πολιτικών, στρατιωτικών, δικαστικών λειτουργών, εισαγγελέων και δημοσιογράφων.

Επιπλέον, εξέφρασε ανησυχίες για τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», θέτοντας ζήτημα εξάρτησης της ελληνικής αμυντικής υποδομής από άλλο κράτος.

«Γιατί υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα υπονόμευσης της εθνικής κυριαρχίας όταν έχουμε μια κυβέρνηση παρακολουθούμενη ή όταν έχουμε τον ισραηλινό θόλο, πώς το λένε, «Ασπίδα του Αχιλλέα», που ο πηγαίος κώδικάς του είναι σε άλλο κράτος. Τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά», ανέφερε.

Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου επισήμανε ότι, κατά την κυβερνητική θέση, ο κώδικας θα βρίσκεται υπό ελληνικό έλεγχο μετά την ολοκλήρωση του έργου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε την αξιοπιστία αυτής της διαβεβαίωσης.

«Η κυβέρνηση, όμως, κύριε Χατζηνικολάου, έχει την αξιοπιστία του Πινόκιο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Οπότε, ό,τι λέει η κυβέρνηση… Και την ίδια αξιοπιστία του Πινόκιο έχει και η προηγούμενη κυβέρνηση και ο Τσίπρας. Ό,τι λέει η κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το παίρνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, και εμείς που είμαστε βουλευτές, αντιπολιτευόμενοι και πολίτες, δεν θα πρέπει να το παίρνουμε τοις μετρητοίς», δήλωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέδεσε τα ζητήματα παρακολουθήσεων και εθνικής κυριαρχίας με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, κάνοντας λόγο για υπονόμευση της δημοκρατίας στη χώρα.

«Είναι καταγεγραμμένο, δυστυχώς, ότι έχουμε μια μεγάλη υπονόμευση της δημοκρατικής λειτουργίας στη χώρα. Και είναι επίσης καταγεγραμμένο ότι όπου έγινε αυτό, είτε μιλάμε για τη χούντα είτε μιλάμε για το σήμερα, όπου έγινε αυτό, τα νέα για τους λαούς δεν ήταν καλά», κατέληξε.