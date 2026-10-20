Στο «στόχαστρο» του ΑΙ οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις – Πώς θα γίνονται οι ψηφιακοί έλεγχοι

Μέσα από εκατομμύρια ψηφιακούς ελέγχους που θα γίνονται με το πάτημα… ενός κουμπιού η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα επιχειρήσει να εντοπίσει και στη συνέχεια να περιορίσει φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων το προσεχές διάστημα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή θέλουν να στήσουν ένα ψηφιακό «μπλόκο» σε όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν τις συγκυρίες και να ανατιμήσουν αδικαιολογήτως τα προϊόντα τους. Αναλυτικότερα, στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές προκειμένου οι έλεγχοι να είναι και περισσότεροι αλλά κυρίως πιο στοχευμένοι και αποτελεσματικοί.

Ήδη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, εξετάζοντας με πολύ θετικό τρόπο την πρόταση της Ανεξάρτητης Αρχής για έλεγχο όταν εντοπίζει αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Από την πλευρά της η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δέσποινα Τσαγγάρη καταστρώνει εδώ και περίπου έναν μήνα το σχέδιο για να μπορέσει να δημιουργήσει την ομάδα που θα αναλάβει να απλώσει αυτό το «ψηφιακό δίκτυ» ελέγχου πάνω από την ελληνική αγορά. Σε αυτό το ψηφιακό ραντάρ θα περιλαμβάνονται βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα καθώς και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες ενώ στο στόχαστρο των ελέγχων θα βρίσκεται και η αγορά καυσίμων.

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