Γιάννης Κακλέας: «Ο Νίκος Καρβέλας είναι απρόβλεπτος – Δεν έχω δει πιο εργατικό πλάσμα από την Άννα Βίσση στη δουλειά του μιούζικαλ»

Στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα αναφέρθηκε ο Γιάννης Κακλέας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, για το «Στούντιο 4».

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης συνεργάστηκε με τους επιτυχημένους καλλιτέχνες σε τρεις παραστάσεις: το 2002 στη «Μάλα: Η μουσική του ανέμου», το 2013 στους «Δαίμονες» και το 2015 στις «Καμπάνες του Edelweiss».

Μιλώντας για τους «Δαίμονες», ο Γιάννης Κακλέας εξήγησε πως: «Ήταν ακραίοι μόνο και μόνο που είσαι με τον Καρβέλα μαζί, γιατί είναι ακραίος. Αλλά έχει πολλή πλάκα. Γελάω πολύ. Περάσαμε ωραία, αξέχαστα. Ο Νίκος περνάει διάφορες κρίσεις.

Πέρα από το ότι περνάει κρίσεις μεγαλομανίας, που εντάξει, έχει τεράστια πλάκα αυτό, είναι και του ύψους και του βάθους. Εκεί που είναι ήσυχος, αρχίζει και ωρύεται. Εκεί που περιμένεις να πάθει πλάκα, ξαπλώνει και κοιμάται. Είναι απρόβλεπτος. Αλλά είχαμε βρει ωραία φάση».

«Είχαμε πει ότι ο ένας εκτιμάει τον άλλον, σαν δύο μεγαλοφυΐες, οπότε καθαρίσαμε», είπε στη συνέχεια και ξέσπασε σε γέλια μαζί με τους δύο παρουσιαστές.

«Η Άννα είναι πολύ δοτικός άνθρωπος»

Αμέσως μετά, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης ανέφερε ότι: «Η Άννα Βίσση, τι τράβηξε η κοπέλα. Σκληρή εμπειρία, ειδικά με τη “Μάλα”. Στους “Δαίμονες” ήταν πιο ευχάριστα τα πράγματα, γιατί το είχε κάνει ξανά και εγώ πήγα και σκηνοθέτησα τη δεύτερη φορά τους “Δαίμονες”, στο “Παλλάς”.

Στη “Μάλα” ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, γιατί ήταν το έργο τέτοιο. Για το Ολοκαύτωμα, είχε πολύ σκληρές σκηνές. Αλλά είναι σκυλί. Δηλαδή δεν έχω δει πιο εργατικό πλάσμα από την Άννα στη δουλειά του μιούζικαλ. Όπως και στις “Καμπάνες του Edelweiss”. Είναι εξαιρετική. Εγώ δεν την ξέρω ως νυχτερινή performer. Την έχω δει μια φορά στο “Hotel Ερμού”».

«Η Άννα είναι πολύ δοτικός άνθρωπος. Ακούσει σαν μαθήτρια, δουλεύει, έχει μια φωνή καταπληκτική, έχει υποκριτική δεινότητα. Και ο Νίκος σιγά-σιγά, όταν απέκτησε μία εμπιστοσύνη σε εμένα, τραβήχτηκε, άφησε να δουλέψουμε. Οι δουλειές ήταν αξέχαστες μεν, θετικό πρόσημο δε», σημείωσε.