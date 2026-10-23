Τροχαίο με εμπλοκή 3 οχημάτων στη Λ. Κηφισού – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Εξαιτίας του συμβάντος παρατηρείται μποτιλιάρισμα στο ύψος της εξόδου για τη Λαχαναγορά του Ρέντη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

κίνηση Κηφισός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (23/10) στη Λεωφόρο Κηφισού.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Λόγω του συμβάντος, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της εξόδου για τη Λαχαναγορά του Ρέντη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (23/10), στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λόγω του συμβάντος, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της εξόδου για τη Λαχαναγορά του Ρέντη.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ