Τροχαίο με εμπλοκή 3 οχημάτων στη Λ. Κηφισού – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (23/10), στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Λόγω του συμβάντος, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της εξόδου για τη Λαχαναγορά του Ρέντη.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (23/10), στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Λόγω του συμβάντος, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της εξόδου για τη Λαχαναγορά του Ρέντη.
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