Τροχαίο με εμπλοκή 3 οχημάτων στη Λ. Κηφισού – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά

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Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (23/10), στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λόγω του συμβάντος, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της εξόδου για τη Λαχαναγορά του Ρέντη.