Ζακ Κωστόπουλος: Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο μεσίτης – Η ανακοίνωση του δικηγόρου του

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Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, δυνάμει σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ο μεσίτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την υπόθεση δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 στην οδό Γλάδστωνος στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνηγόρου του, Ιωάννη Γλύκα, κατά το σκεπτικό του βουλεύματος «εκτός από τις τυπικές πληροί και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα, την σταθερή και μόνιμη διαμονή σε περίπτωση αποφυλάκισης και την εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση του».

Η ανακοίνωση του συνηγόρου του

Αποφυλακίστηκε υφ´ όρων δυνάμει σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ο εντολέας μας Αθανάσιος Χορταριάς (υπόθεση Ζακ Κωστόπουλος), ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης έξι (6) ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, τελεσθείσας κατά παραυτουργία, με χρόνο τέλεσης το έτος 2018.

Το βούλευμα αυτό εκδόθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης σε βάρος του απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πρωτοδικών Πειραιώς.

Ο εντολέας μας άρχισε να εκτίει την ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης των έξι (6) ετών το έτος 2024, ενώ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης περί ύφ´ όρων απόλυσης πληρούσαι τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις αυτής.

Κατά το σκεπτικό του βουλεύματος, ο εντολέας μας εκτός από τις τυπικές πληροί και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα, την σταθερή και μόνιμη διαμονή σε περίπτωση αποφυλάκισης και την εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση του.

Για τον λόγο αυτό, το εκδοθέν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ευρισκόμενο σε πλήρη σύμπνοια με την επ´ αυτού εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους εφετήριους λόγους του εντολέως μας, εξαφάνισε το εκκαλούμενο βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυση του εντολέως μας.

Ιωάννης Γλύκας

Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννη Γλύκα και Συνεργατών