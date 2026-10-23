Ζακ Κωστόπουλος: Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο μεσίτης – Η ανακοίνωση του δικηγόρου του

Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, δυνάμει βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ο μεσίτης Αθανάσιος Χορταριάς, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έξι ετών για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνηγόρου του, Ιωάννη Γλύκα, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την έφεσή του κρίνοντας ότι πληροί τόσο τις τυπικές όσο και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, δυνάμει σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ο μεσίτης ο οποίος είχε καταδικαστεί για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου.
  • Είχε καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης έξι ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, τελεσθείσας κατά παραυτουργία.
  • Σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματος, πληροί εκτός από τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα και την εύρεση εργασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, δυνάμει σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ο μεσίτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την υπόθεση δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 στην οδό Γλάδστωνος στην Αθήνα.

Ζακ Κωστόπουλος: «Ήσουν ένα δώρο στις ζωές πολλών ανθρώπων» – Συγκινεί η μητέρα του για τα γενέθλιά του

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνηγόρου του, Ιωάννη Γλύκα, κατά το σκεπτικό του βουλεύματος «εκτός από τις τυπικές πληροί και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα, την σταθερή και μόνιμη διαμονή σε περίπτωση αποφυλάκισης και την εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση του».

Η ανακοίνωση του συνηγόρου του

Αποφυλακίστηκε υφ´ όρων δυνάμει σχετικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ο εντολέας μας Αθανάσιος Χορταριάς (υπόθεση Ζακ Κωστόπουλος), ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης έξι (6) ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, τελεσθείσας κατά παραυτουργία, με χρόνο τέλεσης το έτος 2018.

Ζακ Κωστόπουλος: Απορρίφθηκε και η 3η αίτηση αποφυλάκισης του μεσίτη – «Έχω αδικηθεί» κατέθεσε και ξέσπασε σε κλάματα

Το βούλευμα αυτό εκδόθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης σε βάρος του απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πρωτοδικών Πειραιώς.

Ο εντολέας μας άρχισε να εκτίει την ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης των έξι (6) ετών το έτος 2024, ενώ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης περί ύφ´ όρων απόλυσης πληρούσαι τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις αυτής.

Ζακ Κωστόπουλος: Στη μνήμη μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού θα είναι για πάντα ένοχοι και δολοφόνοι, λέει η μητέρα του

Κατά το σκεπτικό του βουλεύματος, ο εντολέας μας εκτός από τις τυπικές πληροί και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα, την σταθερή και μόνιμη διαμονή σε περίπτωση αποφυλάκισης και την εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση του.

Για τον λόγο αυτό, το εκδοθέν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ευρισκόμενο σε πλήρη σύμπνοια με την επ´ αυτού εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους εφετήριους λόγους του εντολέως μας, εξαφάνισε το εκκαλούμενο βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυση του εντολέως μας.

Ιωάννης Γλύκας 
Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννη Γλύκα και Συνεργατών 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ