Συνελήφθη 44χρονος στη Σαρωνίδα – Καταζητείτο για ανθρωποκτονία από το 2003

Χειροπέδες σε έναν 44χρονο πέρασαν αστυνομικοί στη Σαρωνίδα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2003 για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία στην Ανάβυσσο. Ο άνδρας εντοπίστηκε έπειτα από καταγγελία πρώην συντρόφου του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ διαπιστώθηκε επιπλέον ότι δεν διέθετε έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χειροπέδες σε 44χρονο πέρασαν αστυνομικοί στη Σαρωνίδα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε από το 2003 ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία.
  • Ο άνδρας εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα ύστερα από καταγγελία σε βάρος του από πρώην σύντροφό του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.
  • Καταζητούνταν για τον θανάσιμο τραυματισμό ομοεθνούς του το 2003 στην Ανάβυσσο, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

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Χειροπέδες σε έναν 44χρονο πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Σαρωνικού, το μεσημέρι της 20ής Οκτωβρίου 2026, στη Σαρωνίδα, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε από το 2003 ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε, ύστερα από καταγγελία σε βάρος του από πρώην σύντροφό του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι καταζητούνταν για υπόθεση ανθρωποκτονίας που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2003 στην Ανάβυσσο. Όπως έγινε γνωστό, ο 44χρονος μαζί με άλλα άτομα είχαν επιτεθεί σε ομοεθνή τους χρησιμοποιώντας ξύλα, μαχαίρια και τσεκούρια, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Επιπλέον, κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

 

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