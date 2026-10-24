Τρία δεξαμενόπλοια με ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται προς τη Βόρεια Αμερική – Στόχος η ενίσχυση της αγοράς καυσίμων

Τρία δεξαμενόπλοια με ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται προς τη Βόρεια Αμερική, στο πλαίσιο συμφωνίας για την ενίσχυση της προσφοράς και την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων στις διεθνείς αγορές. Η εξέλιξη ακολουθεί την προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τις ρωσικές προμήθειες να εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 300.000 και 500.000 μετρικών τόνων μέσα στον Οκτώβριο.

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Διεθνή Νέα

Τρία δεξαμενόπλοια με ρωσικό ντίζελ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρία δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται προς τη Βόρεια Αμερική, στο πλαίσιο συμφωνίας για την τροφοδοσία των διεθνών αγορών με καύσιμα.
  • Η εξέλιξη συνδέεται με συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς και την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων.
  • Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των σχετικών κυρώσεων, ενώ οι ρωσικές προμήθειες θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τους 500.000 μετρικούς τόνους μέσα στον Οκτώβριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρία δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται προς τη Βόρεια Αμερική, στο πλαίσιο συμφωνίας για την τροφοδοσία των διεθνών αγορών με καύσιμα, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, τις οποίες επικαλούνται ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε ο Ρώσος αξιωματούχος, τα πρώτα φορτία έχουν ήδη αποπλεύσει με κατεύθυνση την περιοχή του Ατλαντικού, με τη συνδρομή του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ρωσικές προμήθειες καυσίμων θα μπορούσαν να φτάσουν τους 500.000 μετρικούς τόνους μέσα στον Οκτώβριο.

Η εξέλιξη συνδέεται με συμφωνία που ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς ντίζελ στις διεθνείς αγορές και την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τα ρωσικά καύσιμα, οι οποίες είχαν επιβληθεί ως μέσο οικονομικής πίεσης στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους όρους που είχαν ανακοινωθεί από τον Τραμπ, οι ρωσικές προμήθειες θα ανέρχονταν σε 300.000 μετρικούς τόνους τον Οκτώβριο, με πρόβλεψη για αύξησή τους κατά τους επόμενους μήνες.

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