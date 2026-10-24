Τρία δεξαμενόπλοια με ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται προς τη Βόρεια Αμερική – Στόχος η ενίσχυση της αγοράς καυσίμων

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Τρία δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται προς τη Βόρεια Αμερική, στο πλαίσιο συμφωνίας για την τροφοδοσία των διεθνών αγορών με καύσιμα, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, τις οποίες επικαλούνται ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε ο Ρώσος αξιωματούχος, τα πρώτα φορτία έχουν ήδη αποπλεύσει με κατεύθυνση την περιοχή του Ατλαντικού, με τη συνδρομή του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι ρωσικές προμήθειες καυσίμων θα μπορούσαν να φτάσουν τους 500.000 μετρικούς τόνους μέσα στον Οκτώβριο.

Η εξέλιξη συνδέεται με συμφωνία που ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς ντίζελ στις διεθνείς αγορές και την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων.

First Russian diesel to the US since 2022 — the lead tanker Agioi Fanendes loaded 40,000 tons at Primorsk and docks in New York Nov 7. Right as Washington drafts Iran strike plans. Cheap fuel diplomacy with one hand, war plans with the other. https://t.co/l2zUXkYtGL Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι δικαιούχοι και πότε πληρώνεται — World Signal (@arya_explains) October 23, 2026

Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τα ρωσικά καύσιμα, οι οποίες είχαν επιβληθεί ως μέσο οικονομικής πίεσης στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους όρους που είχαν ανακοινωθεί από τον Τραμπ, οι ρωσικές προμήθειες θα ανέρχονταν σε 300.000 μετρικούς τόνους τον Οκτώβριο, με πρόβλεψη για αύξησή τους κατά τους επόμενους μήνες.