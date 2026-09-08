Ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά – Πού καταγράφηκαν οι ισχυρότερες ριπές ανέμου – ΧΑΡΤΗΣ

Ενισχυμένο μελτέμι επικράτησε σήμερα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά.
Στον χάρτη της σχετικής εικόνας που δημοσιεύει το meteo παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών ανέμου έως τις 17:20, σύμφωνα με τις καταγραφές 579 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Όπως φαίνεται σε αυτόν, οι ισχυρότερες ριπές καταγράφηκαν στην Κρήτη όπου ξεπέρασαν τα 100 km/h, ενώ στις Κυκλάδες και στην Αττική έφτασαν τα 90 km/h.