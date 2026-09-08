Ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά – Πού καταγράφηκαν οι ισχυρότερες ριπές ανέμου – ΧΑΡΤΗΣ

Ισχυρό μελτέμι επικράτησε σήμερα στο Αιγαίο, την Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, με τις ισχυρότερες ριπές να καταγράφονται στην Κρήτη ξεπερνώντας τα 100 km/h. Στις Κυκλάδες και την Αττική οι ριπές έφτασαν τα 90 km/h, σύμφωνα με στοιχεία από 579 μετεωρολογικούς σταθμούς του meteo.gr.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΑΝΕΜΟΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχυμένο μελτέμι επικράτησε σήμερα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά.
  • Σύμφωνα με το meteo.gr, η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών ανέμου παρουσιάστηκε σε χάρτη με βάση καταγραφές από 579 μετεωρολογικούς σταθμούς.
  • Οι ισχυρότερες ριπές καταγράφηκαν στην Κρήτη ξεπερνώντας τα 100 km/h, ενώ στις Κυκλάδες και στην Αττική έφτασαν τα 90 km/h.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ενισχυμένο μελτέμι επικράτησε σήμερα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά.

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας που δημοσιεύει το meteo παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών ανέμου έως τις 17:20, σύμφωνα με τις καταγραφές 579 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, οι ισχυρότερες ριπές καταγράφηκαν στην Κρήτη όπου ξεπέρασαν τα 100 km/h, ενώ στις Κυκλάδες και στην Αττική έφτασαν τα 90 km/h.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ