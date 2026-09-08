Καταδίωξη 1,5 ώρας τα ξημερώματα στην Πάτρα – Συνελήφθη αποφυλακισμένος πρόσφατα για ληστεία

Αστυνομικοί στην Πάτρα κλήθηκαν να συλλάβουν δύο κακοποιούς για διπλό περιστατικό τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, με αποτέλεσμα να υπάρξει καταδίωξη μιάμισης ώρας και να συλληφθεί ένας εξ αυτών.

Αναλυτικότερα, η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε έπειτα από δύο αλλεπάλληλα περιστατικά. Αρχικά, στη συμβολή των οδών Αθηνών και Λευκωσίας, δύο άνδρες επιτέθηκαν σε γυναίκα, την έριξαν στο έδαφος και της απέσπασαν την τσάντα, η οποία περιείχε 700 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 02:45 π.μ., σημειώθηκε νέο περιστατικό σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση του κέντρου της Άμεσης Δράσης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό. Ύστερα από καταδίωξη μιάμισης ώρας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον έναν δράστη κοντά στον νέο Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Αχαΐας.

Ο συλληφθείς, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρύψει τα αφαιρεθέντα χρήματα.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του βρίσκονται σε εξέλιξη.