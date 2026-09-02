«Με εξαπάτησε ο… Κριστιάνο Ρονάλντο»: Επιτήδειος παρίστανε τον διάσημο ποδοσφαιριστή και απέσπασε χρήματα από γυναίκα στην Πάτρα

Θύμα απατεώνα, που παρίστανε τον διάσημο ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο, έπεσε μια γυναίκα στην Πάτρα.

Η κυρία Νικολίτσα μίλησε στη «Γνώμη», για τον τρόπο που παγιδεύτηκε από απατεώνα, με τον οποίο συνομιλούσε σε διαδικτυακή πλατφόρμα και της συστήθηκε ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής. Για να πειστεί, μάλιστα, όπως της είπε, της έστειλε ένα βίντεο, στο οποίο εικονιζόταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος της ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω IRIS, τα οποία θα της τα επέστρεφε και μάλιστα πολλαπλάσια, καθώς έχει επιδείξει φιλανθρωπικό έργο.

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές. Μάλιστα, για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο. Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης», μας είπε η ίδια.

Σημειώνεται πως η απάτη με τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε πλατφόρμες, όπως το TikTok, αποτελεί μια εξαιρετικά διαδεδομένη μέθοδο ψηφιακής εξαπάτησης, η οποία χρησιμοποιεί το όνομα και την τεράστια αναγνωρισιμότητα του διάσημου ποδοσφαιριστή, για ν’ αποσπάσει χρήματα ή προσωπικά δεδομένα, από ανυποψίαστους χρήστες.

Οι απατεώνες, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), παραποιούν τη φωνή και τις κινήσεις των χειλιών του Ρονάλντο από πραγματικές του συνεντεύξεις κι εμφανίζουν τον ποδοσφαιριστή να προτρέπει τους ακολούθους του να τους στείλουν χρήματα, με διάφορα τεχνάσματα, με αποτέλεσμα να παγιδεύουν τα ανυποψίαστα θύματά τους.

Πάντως, η Αστυνομία εφιστά μεγάλη προσοχή στους πολίτες και στους χρήστες του Διαδικτύου, καθώς οι θρασύτατοι απατεώνες καραδοκούν και, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, παγιδεύουν εύκολα τα θύματά τους.