Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Νέα κατάθεση της πεθεράς της, στο επίκεντρο το ταξίδι στην Αλβανία – «Αν ήθελαν να εξαφανίσουν το διαβατήριο, γιατί δεν το έκαψαν;»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν πριν από περίπου τέσσερις μήνες από την Αρτέμιδα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον η νέα κατάθεση της πεθεράς της αγνοούμενης, το επαγγελματικό ταξίδι που είχαν πραγματοποιήσει μαζί στην Αλβανία, αλλά και τα ευρήματα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε τεμαχισμένο το διαβατήριο της 50χρονης.

Η πεθερά της Γιου Τινγκ, η οποία στη μοναδική συνέντευξη που έχει παραχωρήσει είχε αναφέρει ότι διατηρούσε μάλλον τυπικές σχέσεις με τη νύφη της, κλήθηκε εκ νέου για κατάθεση στα τέλη Αυγούστου.

Ο σύζυγος της αγνοούμενης ανέφερε στην εκπομπή ότι οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν στο επαγγελματικό ταξίδι που είχαν πραγματοποιήσει μαζί οι δύο γυναίκες στην Αλβανία.

«Από όσο γνωρίζω από τη μητέρα μου, τη ρώτησαν για το ταξίδι στην Αλβανία και απάντησε για το πότε πήγαν κ.λπ. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρήθηκε τόσο σημαντική η μαρτυρία της», δήλωσε.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην έρευνα, έχοντας ήδη στη διάθεσή τους τόσο το κινητό τηλέφωνο όσο και το διαβατήριο της 50χρονης.

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Τα νέα ευρήματα κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το διαβατήριο

Νέα αντικείμενα εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο όπου είχε βρεθεί το διαβατήριο της Γιου Τινγκ, κατά την παρουσία του συζύγου της αγνοούμενης στην περιοχή.

Πρόκειται για κομμάτια χαρτιού και ταινία διπλής όψεως, τεμαχισμένα σε λωρίδες, τα οποία βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο κρουνούς, σε σημείο όπου είχε προηγηθεί έρευνα της Αστυνομίας.

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Σύμφωνα με τον σύζυγο της Γιου Τινγκ, τα αντικείμενα εντοπίστηκαν περίπου στο ίδιο σημείο με το διαβατήριο και εξετάζεται εάν συνδέονται με χρήση καταστροφέα εγγράφων.

Το διαβατήριο της Γιου Τινγκ είχε εντοπιστεί την περασμένη Κυριακή στο Άλσος Γαλατσίου, κομμένο σε λωρίδες και με εμφανείς φθορές από την έκθεσή του στον ήλιο.

«Κάποια άτομα που έκαναν βόλτα με τον σκύλο τους στο άλσος είδαν τα κομμάτια του διαβατηρίου και ειδοποίησαν τις Αρχές», ανέφερε ο σύζυγος της 50χρονης.

Ο ίδιος εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε το έγγραφο.

«Ως τακτική θεωρώ ότι είναι κάτι περίεργο. Αν ήθελαν να το εξαφανίσουν, γιατί δεν το έκαψαν; Λίγο περίεργο που το έκοψαν και το πέταξαν εκεί», είπε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόσταση ανάμεσα στα δύο βασικά ευρήματα της υπόθεσης. Το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ είχε βρεθεί στην Πλατεία Αμερικής, ενώ το διαβατήριο εντοπίστηκε στο Γαλάτσι, σε απόσταση περίπου 2,5 χιλιομέτρων.

«Το τηλέφωνό της βρέθηκε στην Πλατεία Αμερικής και αυτό, το διαβατήριο, στο Γαλάτσι. Είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα μακριά. Το σημείο της Πλατείας Αμερικής συμπίπτει περισσότερο με το πλάνο της ημέρας της. Είχε να πάει σε εκείνο το ραντεβού», ανέφερε ο σύζυγός της.

Οι εκτιμήσεις για τον τρόπο καταστροφής του εγγράφου

Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ υποστήριξε ότι, βάσει όσων έχει πληροφορηθεί, τμήματα του διαβατηρίου φαίνεται να έχουν κοπεί με μηχάνημα τεμαχισμού εγγράφων.

«Με βάση αυτά που αναφέρονται, εμένα μου κινεί την περιέργεια ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί το διαβατήριο αυτός που το είχε. Δηλαδή, εγώ αν πήγαινα να κάνω τον εγκληματία, θα το είχα κάψει. Αν πρόκειται για ερασιτέχνες, ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν αυτό, αλλά το να χρησιμοποιήσεις μηχάνημα τεμαχισμού για να το κόψεις, ποιος έχει εύκολα πρόσβαση; Μόνο μεγάλες εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, μεσιτικά γραφεία», δήλωσε.

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Στον χρόνο κατά τον οποίο εγκαταλείφθηκε το διαβατήριο επικεντρώθηκε και ο Αναστάσιος Ντούγκας, δικηγόρος του συζύγου της Γιου Τινγκ. Όπως ανέφερε, λίγες ημέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο ο Δήμος είχε προχωρήσει σε καθαρισμό των ξερών χόρτων στην περιοχή.

«Λίγες μέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, στο συγκεκριμένο σημείο, κοντά στο οποίο βρέθηκε το διαβατήριο, ο Δήμος είχε καθαρίσει τα ξερά χόρτα, οπότε ένα σημαντικό στοιχείο είναι το πότε πετάχτηκε το διαβατήριο. Αν βγήκε στην επιφάνεια μετά τον καθαρισμό. Σίγουρα το διαβατήριο είναι επιμελώς κομμένο και πεταμένο. Δεν ξέρουμε αν βρισκόταν πρώτα σε κάποια σακούλα και κάποιο ζώο το έβγαλε στην επιφάνεια.

»Σίγουρα είναι καμένο από τον ήλιο και περιμένουμε τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, για να δούμε τι στοιχεία DNA μπορεί να προκύψουν. Γιατί, αν ήταν κάποιος ο οποίος δεν ήταν επαγγελματίας, σίγουρα θα έχει κάνει λάθος όσον αφορά και το DNA. Υπάρχουν κομμάτια που είναι σαν να έχουν περάσει από καταστροφέα, αλλά υπάρχουν και κομμάτια τα οποία είναι άτσαλα κομμένα. Άρα, σημαίνει ότι κάποιος ήθελε να το εξαφανίσει», δήλωσε ο Αναστάσιος Ντούγκας.