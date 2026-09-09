Τραμπ: Η «φρικτή» μεταναστευτική πολιτική έφερε την άνοδο του AfD στη Γερμανία

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Στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας απέδωσε την εκλογική άνοδο της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στους κανόνες που διέπουν τη μετανάστευση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «φρικτούς» τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη μετανάστευση, υποστηρίζοντας ότι έχουν προκαλέσει σημαντική ζημιά στη Γερμανία.

«Ουάου! Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία είχε μια πολύ δυνατή βραδιά. Επιτέλους κουράστηκαν από τους απολύτως φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση», έγραψε ο Τραμπ, σχολιάζοντας την εκλογική επίδοση του AfD.

Η παρέμβασή του ήρθε μετά την επικράτηση του AfD στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ την Κυριακή, όπου το κόμμα αναδείχθηκε πρώτη δύναμη.