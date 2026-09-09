CENTCOM: Καταστράφηκαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά τις επιθέσεις κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου

Πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου καταστράφηκαν από αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), έπειτα από δύο αποτυχημένες επιθέσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στον Κόλπο του Ομάν και κοντά στο νησί Χαργκ, αφού οι αμερικανικές δυνάμεις προειδοποίησαν τα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία.

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CENTCOM
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια καταστράφηκαν από αμερικανικές δυνάμεις στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά από αποτυχημένες επιθέσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.
  • Σύμφωνα με τη CENTCOM, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο απέφυγε τις επιθέσεις χωρίς τραυματισμούς, με τα πλήγματα να πραγματοποιούνται στον Κόλπο του Ομάν και κοντά στο νησί Χαργκ.
  • Τα πέντε δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων τα M/T Kaviz και M/T Derya, επλήγησαν αφού οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προειδοποιήσει τα πληρώματα να τα εγκαταλείψουν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου καταστράφηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου από αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), έπειτα από δύο αποτυχημένες επιθέσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο απέφυγε τις ιρανικές επιθέσεις και συνέχισε την αποστολή περιπολίας του στα ύδατα της περιοχής. Από τις επιθέσεις δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος του αμερικανικού προσωπικού.

Τα πέντε δεξαμενόπλοια

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στον Κόλπο του Ομάν και κοντά στο νησί Χαργκ. Τα πλοία που επλήγησαν ήταν τα M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco και M/T Derya.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πριν από τα πλήγματα οι αμερικανικές δυνάμεις προειδοποίησαν τα πληρώματα και τους ζήτησαν να εγκαταλείψουν τα πλοία. Τα δεξαμενόπλοια επλήγησαν στη συνέχεια και τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

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