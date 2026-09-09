CENTCOM: Καταστράφηκαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά τις επιθέσεις κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου

Πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου καταστράφηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου από αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), έπειτα από δύο αποτυχημένες επιθέσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο απέφυγε τις ιρανικές επιθέσεις και συνέχισε την αποστολή περιπολίας του στα ύδατα της περιοχής. Από τις επιθέσεις δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος του αμερικανικού προσωπικού.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Τα πέντε δεξαμενόπλοια

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στον Κόλπο του Ομάν και κοντά στο νησί Χαργκ. Τα πλοία που επλήγησαν ήταν τα M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco και M/T Derya.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πριν από τα πλήγματα οι αμερικανικές δυνάμεις προειδοποίησαν τα πληρώματα και τους ζήτησαν να εγκαταλείψουν τα πλοία. Τα δεξαμενόπλοια επλήγησαν στη συνέχεια και τέθηκαν εκτός λειτουργίας.