Ρούμπιο: Επανεκκίνηση των σχέσεων ΗΠΑ-Κολομβίας με επίκεντρο την ασφάλεια και το εμπόριο

Την επανεκκίνηση των σχέσεων ΗΠΑ–Κολομβίας σηματοδότησε η συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον νέο πρόεδρο της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, στην Μπαρανκίγια.
Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συνάντηση «παραγωγική», σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα ασφάλειας, εμπορίου και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης.
Ο Αμερικανός υπουργός έκανε λόγο για «νέα εποχή» σε μία από τις ιστορικότερες συνεργασίες της Ουάσινγκτον στη Λατινική Αμερική.
Productive meeting with President @ABDELAESPRIELLA in Barranquilla, where we discussed security cooperation, trade, and ending illegal immigration in our region.
I also signed MOUs on critical minerals and civil nuclear cooperation with Colombian Foreign Minister Bula.
It’s a… pic.twitter.com/fudjht40fX
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 8, 2026
Συνεργασία σε ορυκτά και πυρηνική ενέργεια
Κατά την επίσκεψή του, ο Ρούμπιο υπέγραψε με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Μπούλα, δύο μνημόνια συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά και την πολιτική πυρηνική ενέργεια.
Οι συμφωνίες εντάσσονται στην προσπάθεια των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε στρατηγικούς τομείς, ενώ η Ουάσινγκτον επιδιώκει παράλληλα να εμβαθύνει τους δεσμούς της με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής.
Η νέα προσέγγιση έρχεται μετά την περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών επί της προεδρίας του Γουστάβο Πέτρο. Η ανάληψη της προεδρίας από τον δεξιό Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια στις 7 Αυγούστου σηματοδότησε πολιτική αλλαγή στην Κολομβία και δημιουργεί νέα δεδομένα στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.
Recibí en Barranquilla al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio.
Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca.… pic.twitter.com/EF2fGZGfq0
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026