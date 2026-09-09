Ρούμπιο: Επανεκκίνηση των σχέσεων ΗΠΑ-Κολομβίας με επίκεντρο την ασφάλεια και το εμπόριο

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Την επανεκκίνηση των σχέσεων ΗΠΑ–Κολομβίας σηματοδότησε η συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον νέο πρόεδρο της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, στην Μπαρανκίγια.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συνάντηση «παραγωγική», σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα ασφάλειας, εμπορίου και αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο Αμερικανός υπουργός έκανε λόγο για «νέα εποχή» σε μία από τις ιστορικότερες συνεργασίες της Ουάσινγκτον στη Λατινική Αμερική.

Συνεργασία σε ορυκτά και πυρηνική ενέργεια

Κατά την επίσκεψή του, ο Ρούμπιο υπέγραψε με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Μπούλα, δύο μνημόνια συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά και την πολιτική πυρηνική ενέργεια.

Οι συμφωνίες εντάσσονται στην προσπάθεια των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε στρατηγικούς τομείς, ενώ η Ουάσινγκτον επιδιώκει παράλληλα να εμβαθύνει τους δεσμούς της με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής.

Η νέα προσέγγιση έρχεται μετά την περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών επί της προεδρίας του Γουστάβο Πέτρο. Η ανάληψη της προεδρίας από τον δεξιό Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια στις 7 Αυγούστου σηματοδότησε πολιτική αλλαγή στην Κολομβία και δημιουργεί νέα δεδομένα στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.