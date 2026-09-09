Μιχάλης Χατζηγιάννης: Άφησε το μικρόφωνο, έπιασε την μπάλα και… το ξανασκέφτηκε – «Μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο;»

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Μπορεί να έχει συνδέσει το όνομά του με το μικρόφωνο και τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες, όμως ο Μιχάλης Χατζηγιάννης απέδειξε πως δεν είναι μόνο… για τη σκηνή, αλλά και για το γήπεδο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε την περασμένη Κυριακή (6/9) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο στο οποίο επιδεικνύει τις ικανότητές του στο ποδοσφαιρικό… freestyle, εκτελώντας μια σειρά από εντυπωσιακά κόλπα με την μπάλα.

Μάλιστα, ο ίδιος αντιμετώπισε με χιούμορ την επίδοσή του, συνοδεύοντας το βίντεο με τη λεζάντα: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο».