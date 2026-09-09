ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Δύο λεωφορεία εμπλέκονται στο τροχαίο στη Νεάπολη

Δύο λεωφορεία, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΘ, ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα στη στάση «Καν Καν» στη Νεάπολη, δυτική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», με δύο να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο λεωφορεία, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΘ, ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα στη στάση «Καν Καν» στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών. Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε στο σκέπαστρο της στάσης και στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ, με τις δύο εκ των τραυματιών να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο λεωφορεία – ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΘ, εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις γυναίκες τραυματισμένες που σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ, «λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57, ενεπλάκη σε ατύχημα. Συγκεκριμένα, το λεωφορείο, που κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση “Καν Καν”, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ, έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τέσσερα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο».

Σημειώνεται ότι το λεωφορείο του ΟΑΣΘ, προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Στο μεταξύ, οι τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης -οι δύο σε σοβαρή κατάσταση και οι δύο με πιο ελαφρά τραύματα. Διακομίστηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρά τραύματα φέρουν μια νεαρή κοπέλα, 21 ετών, καθώς και μια 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μια 17χρονη και μια 50χρονη.

Σε όλες παρέχεται η απαραίτητη ιατρονοσηλευτική φροντίδα και υποβάλλονται σε απεικονιστικές εξετάσεις.

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