Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πού θα βρέξει σήμερα

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, διατηρούμενη σε καλοκαιρινά επίπεδα για την εποχή, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βόρειες διευθύνσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να διατηρείται σε καλοκαιρινά επίπεδα για την εποχή.
  • Από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Από τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως ηλιόλουστος, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τον υδράργυρο να διατηρείται σε καλοκαιρινά επίπεδα για την εποχή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι θερμοκρασίες:

ΘΡΑΚΗ: 15 – 32°C

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 17 – 31°C

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 18 – 33°C

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 14 – 31°C

ΗΠΕΙΡΟΣ: 16 – 33°C

ΘΕΣΣΑΛΙΑ: 18 – 35°C

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ: 20 – 32°C

ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ: 19 – 34°C

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: 17 – 33°C

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: 16 – 33°C

ΚΥΚΛΑΔΕΣ: 22 – 28°C

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ: 18 – 34°C

ΚΡΗΤΗ: 19 – 30°C

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 21 – 31°C

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: 22 – 33°C

ΑΤΤΙΚΗ: 19 – 34°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 19 – 31°C

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