Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας
Γεγονότα
- 1824: Ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκοαιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου.
- 1897: Ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακωρύχους, που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Κάλβιν Παρντί στο Λάτιμερ της Πενσυλβάνιας. («Σφαγή του Λάτιμερ»)
- 1898: H αυτοκράτειρα της Αυστροουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίσσυ, δολοφονείται στη Γενεύη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι.
- 1919: Υπογράφεται η Συνθήκη του Αγίου Γερμανού (Σεν Ζερμέν), μεταξύ των νικητών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην Αυτοκρατορία της Αυστροουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του Κράτους των Σλοβένων, Κροατών και Σέρβων.
- 1925: Υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας (Αβασιλεύτου), που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
- 1960: Ο θρυλικός Αιθίοπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλητος.
- 1995: Προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών.
- 2003: Άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λιντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
- 2009: «Λεφτά υπάρχουν» λέει σε προεκλογική ομιλία του ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, και αναγγέλλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
Γεννήσεις
- 1927: Γεράσιμος Σκλάβος, Έλληνας γλύπτης. (Θαν. 28/1/1967)
- 1933: Καρλ Λάγκερφελντ, Γερμανός μόδιστρος. (Θαν. 19/2/2019)
- 1956: Γιάννης Μπέζος, Έλληνας ηθοποιός.
- 1960: Κόλιν Φερθ, Άγγλος ηθοποιός.
- 1978: Ραμούνας Σισκάουσκας, Λιθουανός καλαθοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1827: Ούγκο Φόσκολο, (Ούγος Φώσκολος), ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής. (Γεν. 6/2/1778)
- 1976: Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους δέκα «μαυροπινακισμένους» του Χόλιγουντ. («Ο Τζόνι πήρε τ’ όπλο του») (Γεν. 9/12/1905)
- 2010: Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 27/8/1937)
- 2025: Τσαρλς Τζέιμς Κερκ, Αμερικανός πολιτικός, συντηρητικός ακτιβιστής και συγγραφέας.