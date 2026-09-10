Τραμπ: Υποσχέθηκε μέρισμα 5.000 δολαρίων στους Αμερικανούς αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε μέρισμα 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, συνδέοντας την καταβολή του με την εκλογική επικράτηση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τη διατήρηση του ελέγχου του Κογκρέσου. Η υπόσχεση δόθηκε σε συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Ντάλας, με την προϋπόθεση το ποσό να δαπανηθεί εντός των ΗΠΑ, αν και λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση, το χρονοδιάγραμμα και τους δικαιούχους δεν έχουν δοθεί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέρισμα ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Συνέδεσε την καταβολή του με την εκλογική επικράτηση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εφόσον διατηρήσουν την πλειοψηφία σε Βουλή και Γερουσία.
  • Ο Τραμπ έθεσε παράλληλα έναν επιπλέον όρο, σημειώνοντας ότι το ποσό θα πρέπει να δαπανηθεί εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Μέρισμα ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας την καταβολή του με την εκλογική επικράτηση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Κατά την ομιλία του σε συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Ντάλας, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, θα προχωρήσει στη χορήγηση του ποσού, επικαλούμενος την ισχυρή οικονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

«Εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία […] θα χορηγήσω μέρισμα σε κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ έθεσε παράλληλα έναν επιπλέον όρο, σημειώνοντας ότι το ποσό θα πρέπει να δαπανηθεί εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς θα χρηματοδοτηθεί το μέρισμα, ποιο θα είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής του ή ποιοι πολίτες θα είναι τελικά δικαιούχοι.

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