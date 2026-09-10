Τραμπ: Υποσχέθηκε μέρισμα 5.000 δολαρίων στους Αμερικανούς αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου

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Μέρισμα ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας την καταβολή του με την εκλογική επικράτηση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Κατά την ομιλία του σε συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Ντάλας, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, θα προχωρήσει στη χορήγηση του ποσού, επικαλούμενος την ισχυρή οικονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

JUST IN 🚨: President Trump will give $5,000 to every U.S. adult if Republicans maintain control of Congress pic.twitter.com/0XB8m5U0Dv — Barchart (@Barchart) September 10, 2026

«Εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία […] θα χορηγήσω μέρισμα σε κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 5.000 δολαρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ έθεσε παράλληλα έναν επιπλέον όρο, σημειώνοντας ότι το ποσό θα πρέπει να δαπανηθεί εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς θα χρηματοδοτηθεί το μέρισμα, ποιο θα είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής του ή ποιοι πολίτες θα είναι τελικά δικαιούχοι.