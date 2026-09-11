ΑΕΚ: Οι φίλοι της Ένωσης αποχώρησαν από το φιλικό με τον Παναθηναϊκό ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της «SUNEL Arena» στον Ολυμπιακό

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έφυγαν από το κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απόφαση να δοθεί στον Ολυμπιακό η δυνατότητα να αγωνίζεται στη “SUNEL Arena” .

Συγκεκριμένα, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου του φιλικού αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο, οι φίλοι της ΑΕΚ αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το γήπεδο.

Με την κίνησή τους αυτή, εξέφρασαν έμπρακτα την αντίθεσή τους στην απόφαση της διοίκησης της “Ένωσης” να παραχωρήσει τη “SUNEL Arena” στον Ολυμπιακό, για τα εντός έδρας παιχνίδια του στο πρώτο κομμάτι της σεζόν που έρχεται.