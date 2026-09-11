Μαρέσκα: «Το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός είναι το πιο καυτό ντέρμπι»

Ο Έντσο Μαρέσκα θα συμμετάσχει την Κυριακή (13/9) στο πρώτο του ντέρμπι του Μάντσεστερ ως προπονητής της Σίτι, έχοντας ως στόχο να διατηρήσει το απόλυτο ξεκίνημα της ομάδας στη μετά-Γκουαρδιόλα εποχή.

Ο Ιταλός τεχνικός έχει αρκετές εμπειρίες από παιχνίδια με έντονο χαρακτήρα, έφερε ως απόλυτο παράδειγμα στη συνέντευξη Τύπου κάτι… ελληνικό. Το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. «Έχω συμμετάσχει σε διαφορετικά ντέρμπι. Το χειρότερο είναι Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός. Είναι πολύ καυτό», είπε χαρακτηριστικά, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τη Γιουνάιτεντ.

Ο Μαρέσκα έχει ζήσει ανάλογες αναμετρήσεις και στην Ιταλία με τη Γιουβέντους, στο Σεβίλλη-Μπέτις, αλλά και στην Αγγλία με την Τσέλσι. «Νομίζω ότι όλα είναι ξεχωριστά παιχνίδια για όλους, πρώτα απ’ όλα για τους φιλάθλους, αλλά και για τον σύλλογο, τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο. Μου αρέσουν αυτού του είδους τα παιχνίδια. Το σημαντικότερο είναι οι παίκτες να παραμείνουν συγκεντρωμένοι».

Η Μάντσεστερ Σίτι θα έχει στη διάθεσή της και τον Νίκο Ο’Ράιλι, ο οποίος απουσίασε από τις αναμετρήσεις με την Κόβεντρι και την Πόρτο. Στον αντίποδα, η Γιουνάιτεντ αναμένεται να επαναφέρει στην ενδεκάδα τον Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος έμεινε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί απέναντι στη Σαμπάχ, ώστε να προφυλαχθεί ενόψει του ντέρμπι.

«Ήταν καλό που κρατήσαμε τον Μάρκους φρέσκο και έτοιμο για το Σαββατοκύριακο», εξήγησε ο Κάρικ.