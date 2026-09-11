World Athletics Ultimate Championship: «Ασημένιος» ο Καραλής με άλμα στα 6,15μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο World Athletics Ultimate Championship, στη Βουδαπέστη, με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6,15μ. Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε ιδανικά τη σεζόν του, παρά τον ανταγωνισμό με τον Μόντο Ντουπλάντις.

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Καραλής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με εντυπωσιακό άλμα στα 6,15μ. ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο World Athletics Ultimate Championship, στη Βουδαπέστη.
  • Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5,60μ., 5,80μ., 5,95μ. και 6,05μ., ενώ στα 6,15μ. τα κατάφερε με την πρώτη, δίνοντας νέα τροπή στη μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντις.
  • Ο Καραλής δοκίμασε στη συνέχεια στα 6,20μ. και 6,25μ. χωρίς να καταφέρει να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με εντυπωσιακό άλμα στα 6,15μ. ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο World Athletics Ultimate Championship, στη Βουδαπέστη, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τη σεζόν του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5,60μ., 5,80μ. και 5,95μ., ενώ χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να περάσει τα 6,05μ. Στα 6,15μ. τα κατάφερε με την πρώτη, δίνοντας νέα τροπή στη μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Καραλής δοκίμασε στη συνέχεια στα 6,20μ. και 6,25μ., χωρίς να καταφέρει να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Ντουπλάντις παρέμεινε στην κορυφή, με τον Έλληνα επικοντιστή να κλείνει τη χρονιά με ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση.

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