World Athletics Ultimate Championship: «Ασημένιος» ο Καραλής με άλμα στα 6,15μ.

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Με εντυπωσιακό άλμα στα 6,15μ. ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο World Athletics Ultimate Championship, στη Βουδαπέστη, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τη σεζόν του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5,60μ., 5,80μ. και 5,95μ., ενώ χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να περάσει τα 6,05μ. Στα 6,15μ. τα κατάφερε με την πρώτη, δίνοντας νέα τροπή στη μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Καραλής δοκίμασε στη συνέχεια στα 6,20μ. και 6,25μ., χωρίς να καταφέρει να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Ντουπλάντις παρέμεινε στην κορυφή, με τον Έλληνα επικοντιστή να κλείνει τη χρονιά με ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση.