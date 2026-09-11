Παρίσι: Νέες αποκαλύψεις για τη ληστεία στο σπίτι του Ντοναρούμα – Τον χτύπησαν και τον απείλησαν με μαχαίρι ενώ βασάνιζαν την έγκυο σύντροφό του

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Συγκλονιστικές λεπτομέρειες από τη ληστεία στο σπίτι του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα και της τότε εγκύου συντρόφου του στο Παρίσι, το 2023, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη για την υπόθεση.

Ο 27χρονος πλέον τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι, τότε παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, και η Αλέσια Ελεφάντε -την οποία έκτοτε έχει παντρευτεί και έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί- βίωσαν στιγμές τρόμου μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, όταν ένοπλοι εισβολείς τους έδεσαν, τους χτύπησαν και τους απείλησαν με μαχαίρι.

Το χρονικό της εισβολής

Η αιματηρή ληστεία σημειώθηκε στην Avenue Montaigne, έναν από τους πιο διάσημους και πολυτελείς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, την ώρα που το ζευγάρι κοιμόταν.

Αν και ο Ιταλός διεθνής γκολκίπερ δεν αναμένεται να καταθέσει αυτοπροσώπως στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού κατά τη διήμερη ακροαματική διαδικασία, η κατάθεση που είχε δώσει στους αστυνομικούς περιγράφει λεπτό προς λεπτό τον εφιάλτη.

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Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Ντοναρούμα ξύπνησε από έναν άνδρα που του έκανε «σους», πριν τον χτυπήσει στο πρόσωπο με σιδερογροθιά και τον απειλήσει με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, ο δράστης άρχισε να φωνάζει: «Τα ρολόγια, τα ρολόγια».

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα, ο Ντοναρούμα κατέθεσε: «Του έδειξα αυτό που βρισκόταν στο μπουντουάρ, ένα Audemars Piguet». Τα συγκεκριμένα ρολόγια μπορούν να φτάσουν σε αξία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σημειώνει η Daily Mail.

Από την πλευρά της, η Αλέσια Ελεφάντε περιέγραψε στις αρχές πως ξύπνησε από τους εισβολείς, οι οποίοι της επιτέθηκαν φωνάζοντας: «Τα χρήματα, τα ρολόγια».

Η ίδια τους παρέδωσε ένα ρολόι Cartier, κοσμήματα και 2.000 ευρώ σε μετρητά.

«Έλεγα ότι είμαι έγκυος, αλλά εκείνοι συνέχιζαν»

Στη συνέχεια, οι ληστές απαίτησαν από την Ελεφάντε τον κωδικό για το χρηματοκιβώτιο. Εκείνη τους εξήγησε ότι δεν τον γνώριζε και ότι το χρηματοκιβώτιο ήταν ούτως ή άλλως άδειο, όμως οι δράστες αντέδρασαν με βία.

«Θύμωσαν γιατί νόμιζαν ότι έλεγα ψέματα. Με τράβηξαν από τα μαλλιά και ένας από αυτούς με χτύπησε στους μηρούς. Τους είπα ότι είμαι έγκυος, αλλά εκείνοι συνέχιζαν».

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Τελικά, ο Ντοναρούμα τους έδωσε τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου, το οποίο πράγματι ήταν άδειο. Οι ληστές αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους τα κλειδιά μιας Mercedes και μιας Lamborghini, μετρητά, ακριβά ρολόγια και πολυτελείς τσάντες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τέσσερις εισβολείς κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας μια σκάλα για να ανέβουν στη στέγη. Από εκεί κατέβηκαν στο μπαλκόνι και παραβίασαν τα παράθυρα.

Οι εγκέφαλοι μέσα από τις φυλακές και η ένταση στο δικαστήριο

Δύο άτομα που βρίσκονται ήδη στη φυλακή, ο 21χρονος Ηλίας Κερμπούς, με τουλάχιστον 11 ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις στο ενεργητικό του, και ο Κιάν Μαμουνί κατηγορούνται ότι σχεδίασαν και διέταξαν τη ληστεία μέσα από τα κελιά τους.

Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο Κερμπούς, ο οποίος είχε δραπετεύσει από τη φυλακή τον Μάρτιο και διέφευγε για 13 ημέρες, προκάλεσε επεισόδιο κατά την έναρξη της δίκης.

Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον αδελφό του να αποχωρήσει από την αίθουσα, εκείνος τους εξύβρισε και τους απείλησε φωνάζοντας: «Έλα εδώ εσύ. Τι θα μου κάνεις;»

Όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον προειδοποίησε ότι μπορεί να αποβληθεί από την αίθουσα, εκείνος απάντησε προκλητικά: «Ποσώς με ενδιαφέρει. Δεν θέλω καν να είμαι παρών στη δίκη. Στα στα @ρχ@δι@ μου».

Οι ποινές

Δύο από τους φυσικούς αυτουργούς της ληστείας, οι οποίοι ήταν ανήλικοι όταν συνέβη το περιστατικό, έχουν ήδη καταδικαστεί από δικαστήριο ανηλίκων σε ποινές φυλάκισης τριών και τεσσάρων ετών αντίστοιχα.

Ένας άλλος κατηγορούμενος, ο 24χρονος Μοκτάρ Ντιόπ, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, αλλά δεν κατηγορείται για χρήση βίας.

Παράλληλα, ένας τέταρτος ύποπτος αυτοκτόνησε το 2024, αφού προηγουμένως είχε ομολογήσει τη εμπλοκή του ισχυριζόμενος στους ερευνητές ότι δέχθηκε πιέσεις από τους συνεργούς του.

Οι δικηγόροι του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα και της συζύγου του δήλωσαν ότι το ζευγάρι παραμένει «σε κατάσταση σοκ» από την εφιαλτική αυτή εμπειρία, ενώ η δίκη στο Παρίσι συνεχίζεται.