Δίκη Μαραντόνα: «Δεν πέθανε από τα ψυχοτρόπα φάρμακα» κατέθεσε ψυχίατρος

Στο πλαίσιο της δίκης στην οποία ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του «γητευτή της στρογγυλής Θεάς», Ντιέγκο Μαραντόνα, κατέθεσε ένας ψυχίατρος, ο οποίος κλήθηκε από την υπεράσπιση και ο οποίος υπεραμύνθηκε της φαρμακευτικής αγωγής, που έλαβε ο θρυλικός ποδοσφαιριστής κατά την διάρκεια της κατ’ οίκον νοσηλείας του και λίγο πριν τον θάνατο του, το 2020.

Ο Μαραντόνα πέθανε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα κατά την διάρκεια αυτής της κατ’ οίκον νοσηλείας, η καταλληλότητα και οι συνθήκες της οποίας είναι κεντρικά ζητήματα στην δίκη που άρχισε τον Απρίλιο στο Σαν Ισίδρο (βόρεια του Μπουένος Άιρες).

Υπενθυμίζεται, ότι επτά επαγγελματίες υγείας δικάζονται για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια κατά την ανάρρωση του ποδοσφαιριστή μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.

Η δίκη εισήλθε σε νέα φάση αυτήν την εβδομάδα με τους πρώτους μάρτυρες που κλήθηκαν από την υπεράσπιση για την ιατρική ομάδα που δικάζεται. Προηγουμένως, εμπειρογνώμονες που κλήθηκαν από την εισαγγελία είχαν αμφισβητήσει τα ψυχοτρόπα φάρμακα που χορηγήθηκαν από την ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοσάτσοφ, λόγω των πιθανών επιπτώσεών τους στην λειτουργία του ήπατος, των νεφρών και της καρδιάς.

Αυτή η θεωρία απορρίφθηκε από τον ψυχίατρο Ανίμπαλ Αρέκο, όπως επικαλέστηκαν οι δικηγόροι της κας Κοσάτσοφ. «Η αιτία θανάτου δεν μπορούσε να προσδιοριστεί, αλλά μπορώ, ωστόσο, να επιβεβαιώσω ότι δεν ήταν ούτε δηλητηρίαση, ούτε πρόβλημα που σχετίζεται με ναρκωτικά», κατέθεσε ο εν λόγω επιστήμονας στο δικαστήριο και πρόσθεσε: «Η συνταγογράφηση ψυχοτρόπων φαρμάκων ήταν κατάλληλη για την κλινική εικόνα του ασθενούς» και η δόση που χορηγήθηκε στον Μαραντόνα «δεν προκαλεί καρδιοτοξικότητα».

Ο Ανίμπαλ Αρέκο υποβάθμισε επίσης την αναγκαιότητα νοσηλείας του Ντιέγκο Μαραντόνα παρά την θέλησή του, ένα σημείο που έθιξαν άλλοι ειδικοί κατά τη διάρκεια της δίκης: «Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι αυτός ο ασθενής χρειαζόταν αυτό το είδος φροντίδας».

Η εισαγγελία αμφισβητεί τόσο την ψυχιατρική θεραπεία που χορηγήθηκε στον Μαραντόνα, όσο και τον ρόλο της ψυχιάτρου Κοσάτσοφ στην διευθέτηση της κατ’ οίκον νοσηλείας του στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020.

Ο Μαραντόνα είχε μεταφερθεί εκεί τρεις εβδομάδες νωρίτερα μετά από χειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο, ενώ οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές, επιμένουν στην αθωότητά τους. Σημειώνεται, ότι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 έτη.