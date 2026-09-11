Πύργος: Έπιασαν «στα πράσα» δήθεν λογιστή που επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Ζητούσε χρήματα για να… διευθετήσει χρέος στην Εφορία

Για απόπειρα απάτης εις βάρος ηλικιωμένης, συνελήφθη χθες (10/9/2026) ένας άνδρας, από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πύργου, έπειτα από καταδίωξη στην Εθνική Οδό Πύργου-Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησος, ο συλληφθείς, επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα από ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενος τον λογιστή, που θέλει να διευθετήσει χρέος στην Εφορία, ζητώντας της να τοποθετήσει χρήματα σε τσάντα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι της.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, όμως, δεν πείστηκε και αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη, με αποτέλεσμα να ενημερώσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σπίτι της.

Ο επίδοξος δράστης και ένας συνεργός του, τράπηκαν σε φυγή μόλις είδαν τους αστυνομικούς, αλλά η άμεση ενεργοποίηση της Τροχαίας Πύργου οδήγησε στον εντοπισμό του αυτοκινήτου και τη σύλληψη του δράστη από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πύργου επί της Εθνικής Οδού Πύργου-Κυπαρισσίας.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του και το ποσό των 220 ευρώ, ενώ από τον έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης πριν από λίγους μήνες, διότι οδηγούσε όχημα, υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία, για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση των στοιχείων, τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του συλληφθέντος.