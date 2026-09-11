Φωτιά στην Αχαΐα – Καίγονται χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) στην περιοχή Φλόκα, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.