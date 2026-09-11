Φωτιά στην Αχαΐα – Καίγονται χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) στην περιοχή Φλόκα, στην Αχαΐα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15.
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.