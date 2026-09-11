Φωτιά στην Αχαΐα – Καίγονται χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Φλόκα της Ηλείας, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτίων.

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ελικόπτερο φωτιά
Φωτογραφία αρχείου INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Φλόκα Ηλείας, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας συνδράμει με υδροφόρες.
  • Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3) για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ηλείας.

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) στην περιοχή Φλόκα, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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