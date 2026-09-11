Χανιά: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια, ενώ οι συμμαθητές τους κατέγραφαν τη συμπλοκή – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται μαθήτριες να λογομαχούν και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια, παρουσία δεκάδων άλλων μαθητών.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το zarpanews.gr, τα κορίτσια από σχολείο των Χανίων φαίνονται αρχικά να ανταλλάσσουν ύβρεις και στη συνέχεια να χτυπούν η μία την άλλη.

Την ίδια ώρα, αρκετοί από τους μαθητές που βρίσκονται στο σημείο παρακολουθούν τη συμπλοκή και την καταγράφουν με τα κινητά τους τηλέφωνα, χωρίς να διακρίνεται κάποιος να παρεμβαίνει για να χωρίσει τις ανήλικες.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ακούγεται ένας από τους παρευρισκόμενους να λέει «Μπουκέτο». Προς το τέλος του βίντεο, ένα ακόμη κορίτσι πλησιάζει και κλωτσά μία από τις ανήλικες που έχουν εμπλακεί στη συμπλοκή.