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Ο ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε 2.380 μέτρα καλωδίων από ρευματοκλοπή σε αστυνομική επιχείρηση στη Φυλή – 14 συλλήψεις

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χτες Πέμπτη το πρωί σε οικισμούς της Φυλής, συνελήφθησαν 14 άτομα και σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσε 2.380 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ βεβαιώθηκαν και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

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Εφοδος, ΕΛΑΣ, Σπείρα, εγκληματική οργάνωση, Απάτες, ΔΕΔΔΗΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί προχώρησαν χτες Πέμπτη το πρωί σε συνολικά 14 συλλήψεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε οικισμούς της Φυλής.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξήλωσε 2.380 μέτρα καλωδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αστυνομικοί προχώρησαν χθες, Πέμπτη, σε συνολικά 14 συλλήψεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε οικισμούς της Φυλής.

Στόχος της επιχείρησης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες ικανότητας οδήγησης.

Ευρεία ρευματοκλοπή

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της ΟΠΚΕ, της ΟΠΔΙ, της ομάδα ΔΙΑΣ και της Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος και drone.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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