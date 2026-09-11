Εξαφάνιση 13χρονου στο Κολωνάκι – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Η αστυνομία διερευνά την εξαφάνιση ενός 13χρονου αγοριού, του Μάξιμου, στην περιοχή του Κολωνακίου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τη Δευτέρα. Το "Χαμόγελο του Παιδιού" ενημερώθηκε σήμερα, 11/09/2026, και δημοσιοποίησε τα στοιχεία του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αστυνομία ερευνά την εξαφάνιση ενός 13χρονου στο Κολωνάκι, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού”.
  • Ο 13χρονος Μάξιμος εξαφανίστηκε στις 7/9/2026, με το “Χαμόγελο του Παιδιού” να δημοσιοποιεί τα στοιχεία του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
  • Στην ανακοίνωση, ο Μάξιμος περιγράφεται ως 13 ετών, 1,65 μ. ύψος, με μαύρα μάτια και μαύρα σγουρά μαλλιά. «Εάν γνωρίζετε κάτι καλέστε το 100 ή 116000».

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Η αστυνομία ερευνά την εξαφάνιση ενός 13χρονου στο Κολωνάκι, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού”.

Σύμφωνα με το “Χαμόγελο του Παιδιού”, ο 13χρονος Μάξιμος εξαφανίστηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή του Κολωνακίου.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα, 11/09/2026 για την εξαφάνιση του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελου του Παιδιού”

“Ο Μάξιμος Ρ. ηλικίας 13 ετών εξαφανίστηκε στις 7/9/2026 από το Κολωνάκι. Έχει μαύρια μάτια, μαύρα, κοντά, σγουρά μαλλιά, ύψος 1,65 μ. και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Εάν γνωρίζετε κάτι καλέστε το 100 ή 116000”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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