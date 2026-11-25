Η Κίνα πραγματοποίησε με επιτυχία την Τετάρτη την εκτόξευση του επανδρωμένου διαστημοπλοίου Shenzhou-24, μεταφέροντας τριμελές πλήρωμα στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong.

Η αποστολή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχει σε αυτήν ξένος αστροναύτης, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της διεθνούς διαστημικής συνεργασίας του Πεκίνου.

Το πλήρωμα αποτελείται από τον 40χρονο Πακιστανό πιλότο Μουχάμαντ Ζισάν Άλι και τους Κινέζους αστροναύτες Τανγκ Χονγκμπό, 51 ετών, και Γου Γι, 39 ετών.

Το διαστημόπλοιο απογειώθηκε στις 08:18 τοπική ώρα (00:18 GMT) από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, με τη βοήθεια του πυραύλου Long March-2F.

Ο πρώτος Πακιστανός αστροναύτης στο διάστημα

Ιδιαίτερη σημασία για την αποστολή έχει η συμμετοχή του Μουχάμαντ Ζισάν Άλι, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Πακιστανός που ταξιδεύει στο διάστημα, αλλά και ο πρώτος ξένος αστροναύτης που συμμετέχει σε επανδρωμένη αποστολή στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong.

Στο πλαίσιο της αποστολής, ο Άλι θα αναλάβει καθήκοντα ειδικού ωφέλιμου φορτίου, συμμετέχοντας σε σειρά επιστημονικών πειραμάτων. Η παραμονή του στον διαστημικό σταθμό αναμένεται να διαρκέσει από πέντε έως δέκα ημέρες.

Η προετοιμασία του για την ιστορική αυτή πτήση περιλάμβανε επτάμηνη εντατική εκπαίδευση στο Πεκίνο, όπου, πέρα από την τεχνική κατάρτιση, παρακολούθησε μαθήματα κινεζικής γλώσσας και γνώρισε πτυχές του κινεζικού πολιτισμού. Μεταξύ άλλων, έμαθε κινεζικά τραγούδια, μελέτησε ποίηση, ασχολήθηκε με την καλλιγραφία και έπαιξε πινγκ πονγκ.

«Δεν πετάω για τον εαυτό μου. Κουβαλάω το όνομα του Πακιστάν στον ώμο μου», δήλωσε ο Άλι στους δημοσιογράφους την Τρίτη, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στη συμμετοχή του στην αποστολή.

Muhammad Zeeshan Ali is set to become the first foreign national astronaut to travel aboard a Chinese spacecraft and visit China’s Tiangong space station, marking a milestone for China-Pakistan space cooperation. https://t.co/qCQ9gf9sda — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 24, 2026

Η Κίνα επιδιώκει να αναδείξει τον Tiangong σε διεθνή κόμβο συνεργασίας

Η συμμετοχή Πακιστανού αστροναύτη στην αποστολή εντάσσεται στη στρατηγική της Κίνας να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της στον τομέα της διαστημικής έρευνας και να αναδείξει τον σταθμό Tiangong σε πλατφόρμα διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), υπό την ηγεσία της NASA και με τη συμμετοχή διεθνών εταίρων, βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο απόσυρσης έως το 2030.

LAUNCH! Chang Zheng 2F/G launches Shenzhou-24 and a crew of three to the Tiangong space station from the Jiuquan Satellite Launch Center. Overview:

https://t.co/yGXnC2ClNE Live:

https://t.co/SSpo1ozfEM https://t.co/s6hGI15Ydz — NSF – NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) November 25, 2026

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο κινεζικός διαστημικός σταθμός φιλοδοξεί να διευρύνει τον ρόλο του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, προσφέροντας δυνατότητες συμμετοχής σε διαστημικές αποστολές και ερευνητικά προγράμματα σε χώρες εκτός του στενού κύκλου συνεργασίας της Κίνας.

Η αποστολή Shenzhou-24 αποτελεί, επομένως, ένα νέο βήμα στη διεθνοποίηση του κινεζικού διαστημικού προγράμματος, με τη συμμετοχή του Πακιστάν να σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου συνεργασίας στον τομέα της επανδρωμένης διαστημικής εξερεύνησης.