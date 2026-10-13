Τηλεθέαση (12/10): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Δευτέρας

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 22%, ενώ ακολούθησε το «Ντέρτι» με 16,7% και οι «Κόρες της Αρετής» με 14,8%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 25%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,2% και στην τρίτη οι «Κόρες της Αρετής» με 13,7%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Το Σόι Σου
|22%
|2
|ANT1
|Ντέρτι
|16,7%
|3
|ALPHA
|Οι Κόρες της Αρετής
|14,8%
|4
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|13,9%
|5
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|13,9%
|6
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|12,1%
|7
|STAR
|GNTM
|10%
|8
|MEGA
|Κάμπινγκ
|8,7%
|9
|ΣΚΑΪ
|Τότε και Τώρα
|8,2%
|10
|OPEN
|Κόκκινη Γραμμή
|3,2%
|11
|ΕΡΤNEWS
|Ευθέως
|2,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Το Σόι Σου
|25%
|2
|STAR
|GNTM
|15,2%
|3
|ALPHA
|Οι Κόρες της Αρετής
|13,7%
|4
|ANT1
|Ντέρτι
|12,4%
|5
|ANT1
|Κρίνο και Αγκάθι
|11,4%
|6
|MEGA
|Κάμπινγκ
|10,9%
|7
|MEGA
|Δύο Μαύρα Πουκάμισα
|9,1%
|8
|ΣΚΑΪ
|Τότε και Τώρα
|5,9%
|9
|ΣΚΑΪ
|Μπλε Ώρες
|5,3%
|10
|OPEN
|Κόκκινη Γραμμή
|3,5%
|11
|ΕΡΤNEWS
|Ευθέως
|1,5%