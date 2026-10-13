Τηλεθέαση (12/10): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Δευτέρας

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Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 22%, ενώ ακολούθησε το «Ντέρτι» με 16,7% και οι «Κόρες της Αρετής» με 14,8%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 25%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,2% και στην τρίτη οι «Κόρες της Αρετής» με 13,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ALPHA Το Σόι Σου 22% 2 ANT1 Ντέρτι 16,7% 3 ALPHA Οι Κόρες της Αρετής 14,8% 4 ANT1 Κρίνο και Αγκάθι 13,9% 5 ΣΚΑΪ Μπλε Ώρες 13,9% 6 MEGA Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,1% 7 STAR GNTM 10% 8 MEGA Κάμπινγκ 8,7% 9 ΣΚΑΪ Τότε και Τώρα 8,2% 10 OPEN Κόκκινη Γραμμή 3,2% 11 ΕΡΤNEWS Ευθέως 2,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό