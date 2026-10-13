ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα που έκλεβε χρήματα από αυτοκίνητα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού» – Βίντεο από τη δράση τους

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Μία εγκληματική ομάδα, η οποία είχε απλώσει τα πλοκάμια της και εκτός της Ελλάδος, εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ. Η υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έβαλε τέλος στη δράση της συλλαμβάνοντας συνολικά τρία άτομα, εκ των οποίων για τα δύο είχε εκδοθεί ένταλμα.

Η διεθνής συμμορία έκλεβε χρήματα μέσα από αυτοκίνητα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού». Η δράση τους αποτυπώνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο εξ αυτών βλέπουμε το ένα μέλος της οργάνωσης, ενώ βρίσκεται δίπλα από ένα όχημα – στόχο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, φαίνεται να βγαίνει από το ΙΧ του που έχει σταθμεύσει δίπλα στον δρόμο. Ο κακοποιός φαίνεται να πλησιάζει επιφυλακτικά και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται να ανοίγει ελάχιστα στην πίσω δεξιά πόρτα του οχήματος, προκειμένου αυτή να μείνει ανοιχτή όταν απομακρυνθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Περίπου ένα λεπτό αργότερα, φαίνεται έτερος κακοποιός ο οποίος πηγαίνει πολύ προσεκτικά και κοιτάζοντας γύρω του για να ανοίξει την πίσω πόρτα. Αμέσως μπαίνει στο ΙΧ και ψάχνει σχολαστικά. Μετά κλείνει την πόρτα και φεύγει αμέριμνος με τα χέρια στις τσέπες.

Δείτε το βίντεο

Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα δύο μέλη της οργάνωσης συμμετείχαν σε ομάδα διασυνοριακής εγκληματικότητας, η οποία μετακινούνταν μεταξύ χωρών με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του λεγόμενου «εγκληματικού τουρισμού».

Αρχικά, οι δράστες πήγαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και παρακολουθούσαν πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρημάτων.

Στη συνέχεια, προκαλούσαν φθορά σε ένα από τα ελαστικά του οχήματος του θύματος και το ακολουθούσαν μέχρι ο οδηγός να αναγκαστεί να σταματήσει.

Τότε, ένα μέλος της ομάδας πλησίαζε τον οδηγό προσφέροντας δήθεν βοήθεια, προκειμένου να του αποσπάσει την προσοχή. Την ίδια στιγμή, συνεργός του προσέγγιζε το όχημα από την άλλη πλευρά και αφαιρούσε τσάντα που περιείχε τα χρήματα της ανάληψης.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα τόσο κατά τις μετακινήσεις τους όσο και για την ενοικίαση αυτοκινήτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

5 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών – Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τρεις κλοπές και δύο απόπειρες κλοπής από οχήματα, που διαπράχθηκαν από τις αρχές Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Κατά τις έρευνες σε διαμέρισμα όπου διέμεναν προσωρινά οι συλληφθέντες, καθώς και κατά τις σωματικές έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών.

Παράλληλα, από την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών διαπιστώθηκε ότι οι δύο αλλοδαποί είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο εξωτερικό για παρόμοια αδικήματα, ενώ ένας από αυτούς διώκεται από τις ισπανικές αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού».

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, -2- μέλη της οργάνωσης (αλλοδαποί) στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες χθες, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου που επίσης συνελήφθη, σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε, τα ανωτέρω μέλη είχαν ενταχθεί σε ομάδα διασυνοριακής εγκληματικότητας, που μετακινούνταν προσωρινά μεταξύ χωρών με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων (φαινόμενο «εγκληματικού τουρισμού), με συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi) και συγκεκριμένα:

μετέβαιναν σε τραπεζικά καταστήματα και επιτηρούσαν πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρηματικών ποσών,

προκαλούσαν φθορές σε ελαστικό του οχήματος του θύματος και τον ακολουθούσαν μέχρι να το ακινητοποιήσει,

μέλος προσέγγιζε το θύμα και προθυμοποιούνταν να το βοηθήσει, αποσπώντας του την προσοχή,

έτερο μέλος προσέγγιζε το όχημα από διαφορετική πλευρά και αφαιρούσε από το εσωτερικό του τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό.

Προς αποφυγή του εντοπισμού τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, τόσο για τις μετακινήσεις τους, όσο και για την ενοικίαση επιβατικών οχημάτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διαμέρισμα που διέμεναν προσωρινά, αλλά και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί -3- περιπτώσεις κλοπών και -2- απόπειρες από οχήματα, που διαπράχθηκαν από αρχές Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, κατόπιν επικοινωνίας με αλλοδαπές Αρχές, διακριβώθηκε ότι τα ανωτέρω -2- μέλη έχουν συλληφθεί πολλές φορές για ίδια αδικήματα στο εξωτερικό, ενώ ένας εξ’ αυτών διώκεται από ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.