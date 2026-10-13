Ηράκλειο: Γονείς καταγγέλλουν ανάρμοστη και κακή συμπεριφορά νηπιαγωγού προς τον 3χρονο γιο τους

Ένα ακόμη περιστατικό που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, εγείρει προβληματισμούς για τα όρια της κακοποιητικής συμπεριφοράς των παιδαγωγών και των εκπαιδευτικών, όπως και για την έλλειψη επαρκών ελέγχων και αξιολόγησης τους.

Αυτή τη φορά, πρόκειται για την υποβολή σοβαρών καταγγελιών από τους γονείς ενός τρίχρονου αγοριού, για τη συμπεριφορά της παιδαγωγού στο νηπιαγωγείο του Ηρακλείου, όπου πηγαίνει.

Σύμφωνα με το Creta24, έπειτα από επικοινωνία με τους δύο γονείς, αναφέρονται σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν, το παιδί φέρεται να βίωσε μια ιδιαίτερα άσχημη συμπεριφορά από την παιδαγωγό κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, ενώ ανάλογες ανησυχίες για τη συμπεριφορά της παιδαγωγού, φέρονται να έχουν εκφράσει και άλλοι γονείς.

Παρά την ενημέρωση της Διεύθυνσης, οι γονείς υποστηρίζουν ότι δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις και ζητούν να διερευνηθούν οι αναφορές και να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των παιδιών.

Τι καταγγέλλουν οι γονείς για το περιστατικό

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι κατά την επιστροφή του στο σπίτι από το σχολείο, το παιδί ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένο, έκλαιγε έντονα και παρουσίαζε ασυνήθιστη νευρικότητα.

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των γονιών, το τρίχρονο αγόρι τούς είπε ότι φοβάται τη δασκάλα του, καθώς εκείνη φωνάζει συχνά, με αποτέλεσμα το ίδιο να κλαίει. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περιγραφή που, σύμφωνα με τη μητέρα, έδωσε το παιδί για όσα φέρεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ώρας του ύπνου.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία της στο CRETA24, το αγόρι τής είπε ότι η παιδαγωγός το ξύπνησε φωνάζοντάς του έντονα και στη συνέχεια το έπιασε από τα χέρια και τα πόδια.

Σύμφωνα με τη περιγραφή του παιδιού, όταν η εκπαιδευτικός άφησε τα χέρια του, εκείνο έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο πάτωμα. Μάλιστα, τονίζουν ότι το περιστατικό επιβεβαιώνεται και από άλλα παιδιά που περιέγραψαν το περιστατικό, ενώ η νηπιαγωγός δεν τους ενημέρωσε ότι συνέβη κάτι εκείνη την ημέρα.

Αναφορές και από άλλους γονείς

Σύμφωνα με την οικογένεια, και άλλοι γονείς έχουν μεταφέρει ανάλογες περιγραφές από τα παιδιά τους, κάνοντας λόγο για συχνές και έντονες φωνές, φόβο και κλάματα.

Συνολικά, οκτώ ακόμη παιδιά έχουν περιγράψει στους γονείς τους ανησυχητικές καταστάσεις, συχνές και πολύ έντονες φωνές, φόβο και κλάματα.

Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν ότι η παιδαγωγός φέρεται να βρίσκεται μόνη της με 25 παιδιά ηλικίας από 3 έως 5 ετών, γεγονός που, όπως τονίζουν, εντείνει την ανησυχία τους για την ασφάλεια και την επίβλεψη των νηπίων.

«Δεν ζητάμε την καταδίκη κανενός χωρίς διερεύνηση»

Οι γονείς τονίζουν ότι δεν επιδιώκουν τη δημόσια καταδίκη κανενός χωρίς να προηγηθεί έρευνα. Αντίθετα, ζητούν να εξεταστούν ουσιαστικά οι καταγγελίες, να ακουστούν όσα έχουν να πουν τα παιδιά και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Το βασικό αίτημά τους, όπως υπογραμμίζουν, είναι να διερευνηθούν τα όσα καταγγέλλονται και να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχική ασφάλεια όλων των παιδιών.

Η οικογένεια εκφράζει την ανησυχία ότι η υπόθεση δεν έχει αντιμετωπιστεί με τη σοβαρότητα που απαιτείται, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αφορά όχι μόνο το δικό της παιδί, αλλά και τα υπόλοιπα νήπια που φοιτούν στο σχολείο.