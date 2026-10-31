Σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης
- Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων
- Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο
Γεγονότα
- 1517: Ο Γερμανός θεολόγος Μαρτίνος Λούθηρος τοιχοκολλεί τις 95 θέσεις του στην εκκλησία του Βίτενμπεργκ και ακολουθεί το σχίσμα στην καθολική εκκλησία.
- 1908: Τελετή λήξης των 4ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, που άρχισαν στις 27 Απριλίου. Η Ελλάδα κατέκτησε τρία αργυρά μετάλλια, δύο με τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα στο ύψος και μήκος άνευ φοράς και ένα με τον Δώριζα στον ακοντισμό.
- 1922: Αρχίζει η Δίκη των «6» (Γούναρης, Στράτος, Πρωτοπαπαδάκης, Θεοτόκης, Μπαλτατζής, Χατζηανέστης), που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη μικρασιατική καταστροφή.
- 1940: Ο φυλακισμένος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, με επιστολή του καλεί τον ελληνικό λαό να δώσει όλες του τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Ιταλών, που διευθύνει η κυβέρνηση του δικτάτορα Μεταξά. Θα αμφισβητηθεί η γνησιότητά της.
- 1958: Ο πρώτος βηματοδότης καρδιάς εμφυτεύεται στον Σουηδό Άρνε Λάρσον από τον πρωτοπόρο Σουηδό καρδιοχειρουργό Άκε Σένινγκ στο ιατρικό ινστιτούτο «Καρολίνσκα» της Στοκχόλμης. Είναι μάρκας Siemens και κατασκευάστηκε από τον εφευρέτη – γιατρό Ρούνε Έλμκβιστ.
- 1975: Οι Queen κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Bohemian Rhapsody».
- 1985: Έκρηξη βόμβας, με 39 τραυματίες, σημειώνεται σε αστικό λεωφορείο, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Αργυρούπολη και κινείται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης.
Γεννήσεις
- 1888: Ναπολέων Λαπαθιώτης, Έλληνας συγγραφέας και ποιητής. (Θαν. 7/1/1944)
- 1947: Κώστας Αρζόγλου, Έλληνας ηθοποιός.
- 1955: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ).
- 1961: Πίτερ Τζάκσον, Νεοζηλανδός σκηνοθέτης. («Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», «Το Χόμπιτ»)
- 1964: Μάρκο Βαν Μπάστεν, παλαίμαχος Ολλανδός ποδοσφαιριστής.
- 1971: Αλφόνσο Φορντ, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. (Θαν. 4/9/2004)
- 1972: Γρηγόρης Γεωργάτος, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1860: Τόμας Κόχραν, υποναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που πήρε μέρος και στην Επανάσταση του 1821. (Γεν. 14/12/1775)
- 1926: Χάρι Χουντίνι, πραγματικό όνομα Έρικ Βέις, Ούγγρος μάγος. (Γεν. 24/3/1874)
- 1984: Ίντιρα Γκάντι, Ινδή πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1966-1975 και 1980-1984, οπότε και δολοφονήθηκε. (Γεν. 19/11/1917)
- 1993: Φεντερίκο Φελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης. (Γεν. 20/1/1920)
- 2002: Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. (Γεν. 27/7/1903)
- 2020: Σον Κόνερι, Βρετανός ηθοποιός. (Γεν. 25/8/1930)
- 2022: Ηλίας Ζερβός, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης. (Γεν. 29/11/1956)