Φλάβιο Μπολσονάρου: Αποκάλυψε ότι έφυγε από τη Βραζιλία για να γλιτώσει τις διώξεις και προανήγγειλε νέα υποψηφιότητα

Την απόφασή του να εγκαταλείψει τη Βραζιλία, επικαλούμενος τον φόβο δικαστικής δίωξης, αποκάλυψε ο συντηρητικός γερουσιαστής και πρώην υποψήφιος για την προεδρία, Φλάβιο Μπολσονάρου.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, υποστήριξε ότι η αποχώρησή του από τη χώρα ήταν αναγκαία, καθώς η δικαστική πίεση σε βάρος του ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι ανέμενε.

Ο Μπολσονάρου αναφέρθηκε στην αναχώρησή του με προορισμό τις ΗΠΑ, μέσω Αργεντινής και Ισημερινού, μετά την ανάκληση των διαβατηρίων του στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος.

Όπως περιέγραψε, τη Δευτέρα, μετά από επίσκεψη στον πατέρα του, πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενημερώθηκε από την Αστυνομία για την αφαίρεση των ταξιδιωτικών του εγγράφων.

Μάλιστα, περιέγραψε μια φορτισμένη συναισθηματικά συνομιλία με τον πατέρα του, ο οποίος, σύμφωνα με την αφήγησή του, τον ρώτησε με δάκρυα στα μάτια: «Ξέρεις πού το πάνε, έτσι δεν είναι;». «Μπαμπά, το ξέρω… Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω», φέρεται να του απάντησε.

Ο γερουσιαστής δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο εγκατέλειψε τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού με τη σύζυγό του και κρατήθηκε μυστική.

«Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας στις εκλογές που έχασε από τον Λούλα ντα Σίλβα. Οι καταγγελίες αυτές έχουν απορριφθεί τόσο από τη δικαιοσύνη όσο και από το ίδιο του το κόμμα.

Επιχειρώντας να περιγράψει όσα θεωρεί εκλογικές παρατυπίες, παρομοίασε την εκλογική διαδικασία με αγώνα ποδοσφαίρου, κάνοντας λόγο για «γκολ με το χέρι» που δεν ακυρώθηκαν από το VAR, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Παράλληλα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου προέβλεψε ότι η Βραζιλία θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία υπό τη διακυβέρνηση Λούλα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία της χώρας.

«Δεν μιλάω για το 2030, αλλά για νωρίτερα», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σχεδιάζει πολιτική επιστροφή σε συντομότερο χρονικό ορίζοντα.