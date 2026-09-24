Μαρία Σάκκαρη: Στα προημιτελικά του Singapore Open με νίκη 2-0 επί της Χιμπίνο

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Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Singapore Open, επικρατώντας της Ναό Χιμπίνο με 2-0 σετ (7-5, 6-1). Η Ελληνίδα τενίστρια ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σε 85 λεπτά, σημειώνοντας την τρίτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες απέναντι στη Γιαπωνέζα.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και να επιβάλει τον ρυθμό της στη συνέχεια, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-2 στο πρώτο σετ, ωστόσο η Χιμπίνο απάντησε αμέσως, ανακτώντας το χαμένο break. Στη συνέχεια, η Γιαπωνέζα ανέτρεψε το 15-40, έσβησε συνολικά τρία break points και ισοφάρισε σε 4-4.

Οι δύο τενίστριες διατήρησαν την ισορροπία μέχρι τα τελευταία games, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να πετυχαίνει το καθοριστικό break στο 12ο game και να κατακτά το πρώτο σετ με 7-5.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε επίσης με δυσκολίες για τη Σάκκαρη, η οποία χρειάστηκε να σβήσει δύο break points για να προηγηθεί με 1-0. Στη συνέχεια, όμως, ανέβασε την απόδοσή της και πέτυχε δύο ακόμη break, στο δεύτερο και στο έκτο game, διαμορφώνοντας το 5-1. Ακολούθως, κατέκτησε το σετ με 6-1 και εξασφάλισε την πρόκριση.

Η Σάκκαρη αγωνίζεται για πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη, συμμετέχοντας στο τουρνουά κατηγορίας 500, το οποίο αποτελεί τον πρώτο σταθμό της φετινής ασιατικής περιοδείας της.

Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την επόμενη ημέρα την Τάλια Γκίμπσον, Νο 63 στην παγκόσμια κατάταξη.