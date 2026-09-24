ΑΕΚ: Ζήτησε κι επίσημα την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω Champions League

Η παρουσία της ΑΕΚ στην Αγγλία για τις δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις της League Phase του Champions League φέρνει αλλαγή και στο πρόγραμμά της στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς η διοίκηση της «Ένωσης» αποφάσισε οριστικά να κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής που προβλέπεται για τις ομάδες με αυξημένες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, στον αγώνα της 7ης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Αγγλία για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και θα διεξαχθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ενώ λίγες ημέρες αργότερα -συγκεκριμένα την Τρίτη 20 Οκτωβρίου- θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».

Ανάμεσα στις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις είχε τοποθετηθεί χρονικά η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, που είχε οριστεί για το Σάββατο 7 Οκτωβρίου. Ο Μάρκο Νίκολιτς εισηγήθηκε την αναβολή και η διοίκηση της ΑΕΚ προχώρησε στην ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας.

Παράλληλα, η «κιτρινόμαυρη» αποστολή αναμένεται να παραμείνει επί αγγλικού εδάφους καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαδοχικές μετακινήσεις ανάμεσα σε Αγγλία και Ελλάδα, σε ένα διάστημα με ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η αναμέτρηση του Ατρόμητου με την ΑΕΚ θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, με την 16η Δεκεμβρίου να αποτελεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την επικρατέστερη επιλογή.